回首过去，展望未来，轻薄游戏本是PC的终极形态？

笔记本电脑因便携而生，它是一种翻盖式的小型便携个人计算机（PC），上盖内侧为屏幕，下盖内侧是键盘。

▲左：IBM 5150个人电脑；右：1989年西门子的一台笔记本电脑

笔记本电脑刚出现时，尽管相对于台式电脑比较便携，但是多为满足专业工作需求，且仍然无法轻松放进背包里。

▲2008年某网站评选的年度获奖电脑

后来笔记本的体积越来越小，也逐步被民用级消费市场所接纳，但还是略显厚重。

▲Apple MacBook Air

直到Apple在2008年发布了MacBook Air，当时世界最薄的笔记本电脑，真正做到了如“一本书”一般的便携性。此后，笔记本电脑也越来越轻薄，且专门形成了“轻薄笔记本”的消费类别。如今，已经有了各种各样可供选购的轻薄本，无论是重量还是体积都非常出色。

但是消费者仍然不满，他们想要让厚重的性能较高的游戏笔记本电脑也变得轻薄起来。在这样的呼声之下，轻薄游戏笔记本诞生了。

轻薄游戏本的先行者

很难界定第一台轻薄游戏本诞生于何时。因为“轻薄”是一个相对的概念，还是一个感性的认识；而轻薄笔记本的性能能否达到“游戏”的级别，也见仁见智。在笔者浅薄的印象中，能想起的最早的一台符合大众对“轻薄游戏本”预期的游戏笔记本电脑是HP于2014年发布的HP OMEN 15。它还有一个霸气的中文译名——“傲慢”。

▲HP OMEN 15

HP OMEN 15搭载了i7-4710HQ处理器和GTX 860M显卡，加上16GB的内存和512GB M.2 SSD，在当时处于顶级配置。这款配备了15.6寸IPS触摸屏，采用楔形设计，接口齐全的游戏本厚度仅为19.9mm，如此轻薄的外观即便在今天看来也十分惊艳。但价格也同样令人印象深刻，16999元的售价不是一般人能消费得起的，尤其在即使是今天大部分消费者对笔记本的价位区间认识可能还在三四千元附近的背景下。

这款游戏本极有可能成为了后来轻薄游戏本的标杆，因为在此之后，大部分厂商宣传自己的产品是“轻薄游戏本”的时候，一般都将厚度做到了两厘米即20mm以下。比如去年随NVIDIA“MAX-Q”方案同步发布的两款轻薄游戏本：华硕玩家国度ROG GX501与宏碁掠夺者Triton 700。

▲ASUS ROG GX501

在2017年5月30日的台北电脑展上，英伟达NVIDIA推出全新Max-Q设计方案。Max-Q借鉴了美国国家航空和航天局（NASA）设计载人宇宙飞船的工程名词。为了让轻薄笔记本具备更高性能，NVIDIA进一步优化、配置了Pascal架构，使采用Max-Q设计方案的游戏本具有更高能效。

NVIDIA甚至直接在宣传稿中写道：Max-Q设计方案重新定义了游戏笔记本——让游戏笔记本更轻薄、更安静、速度更快。厚度可达如MacBook Air一样的18毫米，而游戏性能则提升70%。

事实上，在架构制程等不变的情况下，降低能耗的同时提升性能不太现实，但是通过调整（降低）显卡的频率，从而提高能耗比，即提高效率是可行的。

▲Acer Triton 700

和Max-Q方案一同问世的华硕ROG GX501与宏碁Triton 700，都是拥有强劲性能的轻薄游戏本。GX501搭载Intel i7处理器与GTX1080 Max-Q显卡（真实性能比GTX1070略高），厚度仅约16.9-17.9mm。最令人惊叹的设计是，打开笔记本后，部分底部机壳会自动敞开，底壳翘起增加的缝隙能增加空气循环的空间，改善散热。Triton 700同样很轻薄，除了标压i7处理器与GTX1080 Max-Q显卡之外，18.9mm的厚度下还搭载了机械键盘。

此外，尽管散热效果不错，但是在如此轻薄的笔记本中搭载这么高的配置，发热量还是太高了，因此这两台笔记本都采用了键盘下移设计，以使手指避开机身表面温度最高的区域。

怎样才算轻薄游戏本

一些行业的顶级产品，以及上游企业联合OEM厂商做出的范例，为业界的轻薄游戏本标准提供了依据。我们可以总结一下轻薄游戏本需要满足的几项条件：

1、厚度为20mm以下。尽管轻薄游戏本包含了“轻”与“薄”两个字，但是目前为止无论是厂商还是消费者，暂时都还只注意体积而非重量方面的控制。 2、屏幕尺寸15.6寸及以下。本身15.6寸已经算不上便携，假如屏幕大小达到17.3寸，那真的不能称作轻薄了。 3、搭载最新一代Intel i7高性能处理器，如第八代的i7-8750H，及中高端游戏独立显卡，即拥有足够高的性能，能运行大部分大型游戏。

搭载八代酷睿目前市面上有哪些轻薄游戏本

那么就让我们来看看在今年，搭载了Intel八代酷睿处理器和NVDIA 10系显卡的轻薄游戏本都是何方神圣。

▲Gigabyte Aero 15X

上市比较早的技嘉Aero15系列笔记本厚度仅为18.9mm，顶配版Aero15X搭载了i7-8750H处理器与GTX1070Max-Q显卡，DDR4内存位和M.2硬盘位都分别有两个。它使用了窄边框设计，并且使用了高刷新率高色域IPS屏幕。技嘉Aero15系列最引以为傲的是它94Wh的电池容量，让轻薄游戏本甚至也能当作轻薄笔记本来应付移动办公。

▲MSI GS65 Stealth Thin

与Aero15的性能相近的一款轻薄游戏本是微星MSI推出的GS65 Stealth Thin系列。GS65同样使用了窄边框的高色域高刷新率IPS屏幕。它的外观看起来更加高端、商务，也更加轻薄，厚度仅有17.9mm。

▲MSI GS63VR Stealth Pro

GS65是微星今年新打造的模具，实际上过去几年，微星也一直拥有自己的轻薄游戏本型号，GS63。在今年，GS63VR Stealth Pro达到了同样优秀的17.7mm的厚度，虽然没有使用窄边框设计，但体积不那么局限了，性能释放也会更好一些。

▲Razer Blade 15

不只是微星，雷蛇Razer作为高端游戏品牌，这些年来也一直致力于打造轻薄游戏本。雷蛇全新的灵刃游戏本采用了时下流行的窄边框元素，边框仅为4.9mm，厚度仅为16.8mm。雷蛇灵刃15.6英寸游戏本搭载了i7-8750H处理器，16GB内存，GTX 1070 Max-Q显卡，512GB PCIe固态硬盘，并且同样也使用了144Hz IPS屏幕。

▲Hasee KING BOOK T96E

神舟作为国内群众基础最好的非一线电脑品牌，也推出了自己的轻薄游戏本。搭载八代酷睿和GTX1060显卡的神舟精盾T96E的厚度只有18.6mm，以商务的外观和更亲民的价格受到了许多消费者的喜爱。

另外当然还有我们上文已经提到过的华硕ROG GX501的八代新款及新推出的低配版GM501。

除了上述笔记本之外，还有诸如机械革命Z2、机械师F117B、雷神911Air、小米游戏本、联想Y7000及惠普暗影精灵4等厂商力推的新产品，希望向轻薄笔记本的方向靠拢。它们的厚度虽然没有挺进20mm大关，但是都采用了窄边框设计，一定程度上也加强了轻薄与便携性。

十分全面，轻薄游戏本特点总结

通过观察目前的轻薄游戏本，我们可以总结出一些共性。

1.性能配置偏强。一方面是比普通游戏本更注重续航能力，让其也能应对移动办公；另一方面是普通游戏本的显卡大量使用了GTX1050和GTX1050Ti，但是在轻薄游戏本中最低也搭载了GTX1060。这是由于轻薄游戏本本身比较高端，价格也不低，在配置上如果不够高说不过去；同时，如果性能偏弱的话，“轻薄”带来的优势反差效果也会大大减小。巨大的性能的鸿沟是区分普通轻薄本与轻薄游戏本的最显著标志。

2.很少搭载2.5英寸硬盘位，基本都使用了M.2纯固态硬盘。首先，这也是因为轻薄游戏本比较高端，导致固态硬盘必然是标配；其次，2.5英寸硬盘位比较占用空间，轻薄游戏本内部的宝贵的空间能省则省，既然标配高端固态，没必要再为机械硬盘留出空间。毫无疑问，未来的轻薄游戏本将只选用固态硬盘进行存储。

▲Acer Triton 700

3.接口齐全。尽管机身很薄，但是大部分轻薄游戏本依然保留了包括网线接口、HDMI及miniDP显示接口、USB Type A在内的各种接口，同时一般都配有雷电3。这为轻薄游戏本的使用者提供了极大的便利，也增加了轻薄游戏本高性能之外的全能属性。比起普通轻薄本，多样性的接口对于轻薄游戏本而言依然是不可割舍的。

4.散热花样多。比如，使用可以翘起的D面、键盘位置前移、均热板液冷、超高速风扇等。轻薄游戏本毋庸置疑将是推动笔记本电脑行业的散热创新的最强动力。

5.外形比较商务。由于轻薄的机身尺寸上不宜采用太过花哨的纹理、配色来装饰，尤其是窄边框设计渐渐普及后，正面外观更是大同小异，轻薄游戏本一般在整体外观上都采用了纯黑色设计。这种低调奢华有内涵的表与里，甚至也能称得上是笔记本中的“西装暴徒”。和智能手机一样，在未来，轻薄游戏本的外观，尤其是正面，或许也将走向“同质化”。

总的来说，轻薄游戏本通常都极其全面，在便携的同时性能也非常高。

依然小众，轻薄游戏本目前不足

然而，轻薄游戏本毕竟是在极小的空间内部做文章，也有它们不得不面对的局限性与短板。

1.价格较高。一台厚度20mm以下的轻薄游戏本一般价格都在万元以上，有的甚至超过两万。即使是有“性价比屠夫”之称的神舟发布的轻薄游戏本，其最低7999元的价格也高于大部分消费者购买游戏本的预算。

2.品牌比较小众。技嘉、微星、雷蛇这些轻薄游戏本领域的“常客”，不被大部分人所熟知。一线品牌诸如联想、惠普和戴尔，还未入驻轻薄游戏本的市场。而华硕和宏碁则也是使用了旗下游戏品牌“玩家国度”与“掠夺者”来发布产品。

▲ASUS ROG GX501

3.散热虽然花样不少，但压力依然很大。但这是无法避免的，即使靠提升成本，增加价格，增加了散热的规格，但空间小是既定事实，狭小的空间不利于散热，何况如今的游戏本性能和功耗也都不低。

4.只注重薄，很少关注轻。将尺寸、体积缩小的确能提高便携性，但是相比几毫米的尺寸变化，携带者感受更多的恐怕是重量的改变。轻薄笔记本的裸机重量可以做到1kg出头，但是轻薄游戏本的重量基本没有低于2kg的。

成为主流，轻薄游戏本未来展望

即便如今的轻薄游戏本还有着诸多缺点，但笔者深以为它依然是游戏本，甚至笔记本的未来形态。

笔记本还是台式机？

便携式计算机，也就是后来的笔记本电脑，一开始被认为是一个小型的小众市场，主要用于专业领域的应用，如军队，会计师或销售代表。随着便携式计算机演变成现代笔记本电脑，它们被广泛用于各种目的。

▲ASUS ROG GX501

笔记本电脑将台式电脑的组件、输入、输出和功能结合在一起，包括显示屏、小型扬声器、键盘、硬盘驱动器、光盘驱动器、指点设备（如触摸板或触控板）、处理器和内存。大多数现代笔记本电脑都具有集成摄像头和内置麦克风，而许多笔记本电脑也具有触摸屏。笔记本电脑可以通过内部电池供电，也可以通过AC适配器的外部电源供电。某种意义上，笔记本电脑是台式机的进化，是将各种组件深度集成的巧夺天工的产品。

市场证明了这一点。尽管在硬件发烧玩家看来，笔记本电脑纯粹只是一种妥协，一个“阉割”产品，但是就个人电脑而言，笔记本电脑用户远远多于单纯的台式机用户。你可以只拥有一台笔记本或同时拥有笔记本和台式机，但是如果没有笔记本，移动办公、学习将变得极其困难。

选择购买笔记本电脑，本质上是人们为了满足自己对一体化便携式的生产力工具的一劳永逸的消费愿望。不需要折腾外设，也不需要学习装机，笔记本买回来直接就能用。

游戏本，更强的笔记本

但是相比台式机，笔记本还是太弱了。这时候，游戏笔记本挺身而出。它不但满足了那些希望“一机解决所有问题”的人，还赋予了这台机器较高的性能。这种需求推动了近几年游戏本性能的飞速增长。

游戏笔记本电脑的性能在近几年发生了很大的跳跃，节点之一是NVIDIA于2016年8月公布的基于Pascal架构的10系移动显卡，相比9系显卡，10系移动显卡与桌面显卡的差距大大缩小；节点之二就是今年早些时候Intel推出的移动端标准电压八代酷睿处理器，以广泛使用的i7-8750H为例，规格达到了六核十二线程，这是近几年游戏本上使用的移动版i7处理器的最大进步。

从轻薄笔记本到轻薄游戏本

前文中提到的轻薄游戏本的多项不足，都是由性能与尺寸的矛盾而起的。但是，这并不是不可调和的。

现在，轻薄游戏本的价格较高，但是随着模具的不断使用，轻薄模具的成本会逐年下降，逐渐达到主流水平。

曾经，六核十二线程CPU与桌面级GTX1080级别的显卡同时塞进游戏本想都不敢想，但是现在已经能在轻薄游戏本中发挥大部分实力，新材料与新技术的应用在切实地让笔记本的散热效果变好。随着性能的大幅上升，终有一天游戏性能也会像CPU性能一样过剩，厂商会将制程进步的重点放到降低功耗上来。

▲Razer Blade 15

曾经，轻薄本只有孱弱的双核处理器，现在已经标配四核八线程，这是过去工作站的水平。随着技术的进步，轻薄游戏本终有一天也会像轻薄办公笔记本一般普及。那时候，无论是现在单纯意义上的轻薄本，还是厚重的游戏本，可能都会慢慢淡出人们的视野。恕笔者大胆预言，笔记本电脑，乃至PC的未来，将归于尺寸与性能达到完美统一的“轻薄游戏本”上。