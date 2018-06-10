我爱音频网整个团队抵达了台湾并参加了2018年台湾电脑展，并对参展的音频类厂商进行了报导。这次的台北电脑展，比起以往多了更多的音频类产品，尤其是智能音响方案和TWS真无线蓝牙耳机。在美国市场，受到苹果公司的影响已经大部分人开始使用蓝牙耳机了。

在台湾市场，因为iPhone耳机孔的去除，蓝牙耳机在近几年开始渐渐越来越普及，越来越多人开始为蓝牙耳机买单，但是显然的，大多数人并不会都选择购买AirPods这样的高价产品。直到2018年初，台湾也只有约3成的人拥有蓝牙耳机，但是拥有者每天的使用率高达60%，每周会使用3~5天以上。

不过到了2018年，越来越多的用户可以接受比AirPods更贵的高阶蓝牙耳机，如Sony、Bose和Audio-Technica这些品牌的产品，因为它们在传统有线耳机上都表现优异。内地市场因为听的音乐类型大多数流媒体的流行音乐，而台湾市场基本上在购买CD听JPOP和古典音乐，所以耳机偏好有所不同。台湾偏向于日系的铁三角和索尼品牌，因为它们在JPOP上表现会更好；而内地市场，更加注重人声和低音效果，所以国产和美国品牌更受欢迎。而欧美市场基本上被AirPods占据大部分市场，来自亚洲的各大品牌的蓝牙耳机，除了索尼和铁三角、JVC、天龙、先锋这几个传统大牌之外，别的似乎还在崭露头角。

我爱音频网在台湾，走遍了各大耳机卖场，无论是诚品商店、三创生活还是各大运营商的卖场，耳机类产品都各有特色。

诚品被列为是去台湾必去的地方之一，我爱音频网抵达了诚品信义店，这家店坐落于著名的台北101附近。在这里除了有诚品书店之外，还有诚品音乐馆，我爱音频网就在这里发现了一款在深圳线下比较少见的耳机。

Klipsch杰士在美国创立于1941年，并且被誉为“音响之父”。他的发现，改变了当时的整个音响行业，源于他独特的腔体设计，采用了折叠号角的方式让音响体积更小，音质更好，提供高效率、低失真、可控的指向性和平坦的频率相应，这使得它的音质更真实。

Klipsch杰士的耳机也采用了很独特的腔体设计，能够带来独特的高音质，但是一直以难推，挑前端而著称。蓝牙耳机的推出，让官方为每只耳机设计出最佳适配化的解码和耳放电路，让耳机简单能推出好效果。

▼Klipsch杰士R6 Neckband

这款耳机做工精致，一眼看上去就能感觉到它是价值四位数的货。这款耳机不仅外观上是美式设计，听感上低音也比较强，完完全全的美式风格。

▼Klipsch杰士X12 Neckband

Klipsch杰士X12自家的特殊造型带来了无感佩戴的舒适佩戴体验。它的体积轻巧是个最大的特色，但是它轻巧的体积下，音质却毫不含糊。

台北西门町索尼耳机市场

索尼是一个以音为本而起家的公司，创立于1964年5月。不过索尼以往推出的高品质音频产品多数在专业领域，如电视台、专业录音室等等，索尼在声乐设备的生产制造上在国际上也有一定的地位。前几年的消费级音频市场上，索尼的产品一直不瘟不火，推出的千元价位消费级耳机基本上都带有独具特色的音染，大多数产品比较受到ACG类目歌曲爱好者的吹捧。而一些对于索尼有一定信仰的不喜欢当时索尼的那种有两头没中间的声音，甚至拿了录音室用的EXK耳塞，搭配数倍于这只耳机价格的耳放来听音乐，才能达到满意的效果。近两年，Sony开始在电路部分和独家技术部分发力，推出了MDR-1000X、MDR-Z7、MDR-1ADAC、和MDR-1AM2等等仅此一家的产品，一下子把音频市场上的关注度都集中到自家身上。

我爱音频网在台湾台北西门町的中华电信门市和Sony Mobile Store门市发现多款索尼蓝牙耳机产品，其中数款还未在国内上市。

索尼Xperia Ear Duo真无线蓝牙耳机

支持Googler和Siri和头部动作控制，续航16小时，快充7分钟使用一小时。售价折合人民币1736元。

索尼无线音频接收器M2BT1

我爱音频网脑洞大开，在台北三创生活发现了Sony MUC-M2BT1和N1AP一起的话可以魔改出一个WI-1000X的效果。

华为台北三创生活专卖店

华为是中国一个大型设备制造商，目前几年来在手机市场的占有率不断上升，作为手机重要配件之一的耳机部分，华为显然也开始发力了，推出了几款非常具有性价比的耳机如华为降噪耳机3 CM-Q3等等。在海外，华为产品也以高品质和性价比收到很多用户的喜爱。

我爱音频网网在华为台北三创生活专卖店发现多款华为耳机，其中有华为引擎耳机红色限量版比较少见。另外还有AKG H300华为定制版Hi Fi耳机和华为降噪耳机2。

华为主动降噪耳机折合人民币大概650左右，国内目前官网限时促销价369，原价599，差距还是不小的。另外还有一款AKG H300 Hi-Fi耳机，折合人民币345左右。

台北三创生活华硕ZenEar S耳机

华硕是最著名的高端电脑和电脑配件制造商，在手机市场上华硕也耕耘了多年，但是在中国内地，华硕的移动产品一直比较少见。作为华硕大本营的台湾，自然而然的能见到华硕推出的各种产品了，我爱音频网在台北三创生活就发现了华硕的ZenEar S耳机。

在国内非常少见的一款耳机，支持Hi-Res认证，折合人民币215元。

台湾本土耳机品牌——TOPlay听不累

TOPlay创建于2007年，创始人彭晏儒(Mr.Joe)出生于台湾一个音乐世家。他在著名的英国雪菲尔大学统计研究所硕士学院毕业，成为当时所有人羡慕的统计学家。可是彭先生却只对音乐情有独钟，每天再晚回家都会听音乐5-6个小时左右，但是当时市面上几乎所有的耳机戴久了耳朵都会很痛，甚至有耳鸣、晕眩的症状，正是因为这个彭先生毅然决定放弃统计学家身份，全身心投身于设计一款保护听力、音质舒适的开放导音式耳机。

我爱音频网这次见到的听不累品牌耳机，看起来像入耳式，实际上原理更加像平头塞。采用开放式的设计，能让耳朵呼吸，不会造成内外气压不一样，舒适度更高，对听力影响极大降低。

▲台北三创生活发现多款铁三角蓝牙耳机

铁三角是一个在烧友圈里不得不提的品牌，几乎在圈内家喻户晓。铁三角是一家日本的电子产品公司，成立于1962年，主营业务为研发、生产和销售各种麦克风、耳机、无线系统等音像设备和家用电器。铁三角是一个把“一分钱一分货，一毛钱二分货，一块钱三分货”这个玄学理论发挥到很高水平的厂商，也使得耳机的价格能够明显地对应各个产品。不过时常因为一部分人觉得一块钱甚至不如二分货而招黑，因为高价产品往往都极具有特色。像是EW9这一款耳挂式“女毒”耳机，木质腔体和全开放式、薄震膜的结构让它带来了无以伦比的高音享受，相对的，也几乎没有低音，适用性范围较窄。通常来说，铁三角品牌的入耳式耳机，数字5一般代表入门级产品，数字7代表突出中高音调音的产品，数字9代表突出低音调音的产品，而数字10的产品，是这个系列的调音师觉得满意的调音的产品，一般都表现为三频均衡。

除了CKR75BT,CKR55BT,CKR35BT这几款大动圈后挂式蓝牙耳机之外，还有一款脖挂式蓝牙耳机CKS550BT。

铁三角CKR75BT后挂式蓝牙耳机

我爱音频网在台北三创生活的台湾大哥大门市发现了这款少见的蓝牙耳机，来自铁三角的CKR75BT，采用高音质动圈，实际表现应该不错。折合人民币1017元 。

总的来说，台湾的音频市场这一块还是跟香港比较像的，基本上都是亚太市场上常见的货源。台湾市场的音频类受到了各种各样的影响，欣赏日本音乐的人的比例比别的地方都要多，所以一些铁三角、索尼品牌的耳机都较为流行，而还有其他一些原因，在台湾随处可见古典音乐的CD，所以传统欧美老牌的音乐也很受欢迎。美国和中国市场，因为音频高度流媒体化的原因，用户偏向于听流媒体的音乐，所以更多的人会听流行歌，这些对音质和传输协议的要求就比较低了，所以耳机偏向于外观和其他的个性化。不过台湾比香港无论是面积还是人口都多得多，有一些当地品牌出现也就不奇怪了，而且还不会跟主流市场太过于同质化。