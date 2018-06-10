索尼迷你黑卡RX0相机体验：你好，世界

不知道大家对出门旅游是怎么看的，在我看来，旅游就是换个地方休息，一切让人觉得辛苦的事情最好都不要在旅途中出现。首先要做到的就是不要携带过重的拍摄装备，有人说现在手机就可以解决了，但不好意思，对于手机并不舒服的拍摄持握感，小编我还是更愿意把它当做聊天工具，不过现在的卡片数码相机只论画质真的不一定比手机更好。

那么问题来了？我要到底要带什么样的相机出门才能满足我画质、操控以及轻松的拍摄体验呢？

答案就是我手上这台索尼黑卡迷你RX0相机。大小也就跟个火材盒差不多，厚度大概就是三个火材盒叠起来吧，正好前段时间和朋友去了趟缅甸，我这种就想换个地方躺躺的人，自然RX0就成了我最合适带出去的拍摄小伙伴了。

处于东南亚的缅甸，5月中旬已经热得光着脚丫走在路上都嫌烫的程度，所以身上能少带一点东西是一点，什么挂个相机在脖子上，我不仅怕被勒死更怕阳光晒过后脖子上留下一道深深的白条！所以RX0的出现就很及时，往口袋里一装，才110g的重量根本没什么感觉，想拍的时候就掏出来咔擦两声。

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 6400 1/25s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 5000 1/50s 8mm

你说这样跟手机有区别？当然有啊，我就不说它搭载了约1530万有效像素的1英寸Exmor RS CMOS堆栈式影像传感器，以及Bionz X影像处理器了，就连镜头都是蔡司Tessar T广角镜头，最大光圈大道F4，虽然这是个24mm的定焦镜头。但出来旅游不就记录点沿途风光嘛，我又不去打鸟不干嘛的，有这么小且装备精良的素质已经足够满足我的拍摄需求了。

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/160s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/80s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/1250s 8mm

另外，由于RX0采用的是厚实的铝合金外壳设计，拥有2米防摔、200kg防撞的性能，同时还具备10米防水性能，所以我也不必太担心RX0因为一点点的磕磕碰碰就不好使了。在续航方面，RX0更是支持充电宝充电，我使用的频次不高，去缅甸的八天时间里，我只充电过一次。我朋友还问我哪里来的不充电的自信，嗯，是索尼RX0给的。

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/800s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/800s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 320 1/50s 8mm

由于RX0本身机身就很小，屏幕自然也只有1.5英寸那么大，如果你觉得看的不爽，完全可以通过内置WiFi用手机连接相机，从手机屏幕来拍照和查看照片。另外，RX0甚至也可以拍摄RAW格式的照片，不过讲真，对于求方便的我来说，这种格式根本就用不上，本身JPEG格式也已经够用的了。

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 80 1/800s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 80 1/13s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/1000s 8mm

在视频拍摄方面，RX0除了支持一般的1080p视频外，同样也支持250fps的慢动作拍摄，如果你想旅行途中拍点有创意的视频，倒是很适合拿来一用。

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/800s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/1000s 8mm

拍摄器材：索尼迷你黑卡RX0拍摄参数：F4 ISO 125 1/500s 8mm

索尼推出迷你黑卡RX0，或许并不只是为普通用户准备的，毕竟它虽然有种种好处，但说到底，对广大普通人来说还是手机拍摄最使用方便了。更多是用在很多RX0的组合以及各种相机的搭配上使用的，但对我这种想偷懒又不乐意用手机拍照的比较难搞定的人来说，带着RX0出游，就等于把全世界装进了口袋！