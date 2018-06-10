京东自营0元购：燕飞利仕蓝牙音箱Alpha抢赚120元、Beta立减100元

6月11日0点，斐讯京东自营旗舰店旗下合作品牌燕飞利仕蓝牙音箱Alpha、Beta满减大促，以及蓝牙耳机R300BT限时限量抢购，数量有限，抢完即止。

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3、【京东自营】"0"元购燕飞利仕（Infinity）R300BT 入耳式无线蓝牙耳机黑色款，买就返799元，数量有限，售完即止，点此抢购：黑 点此购买| 金 点此购买。抢购时间：6月11日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3期全额提现。