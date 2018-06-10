内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

京东自营0元购：燕飞利仕蓝牙音箱Alpha抢赚120元、Beta立减100元

2018-6-10 23:02:09来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月11日0点，斐讯京东自营旗舰店旗下合作品牌燕飞利仕蓝牙音箱Alpha、Beta满减大促，以及蓝牙耳机R300BT限时限量抢购，数量有限，抢完即止。

斐讯京东自营旗舰店活动（点此进入）：

商品名/活动价优惠/返现
时间抢购链接
音箱Alpha黑/￥879赚120元/3期6/11 0:00 24小时点此购买
音箱Alpha金/￥879赚120元/3期6/11 0:00 24小时点此购买
音箱Beta/￥1899赚100元/12期6/11 0:00 24小时点此购买
耳机R300BT黑/￥799限量抢购/3期6/11 0:00 24小时点此购买
耳机R300BT金/￥799限量抢购/3期6/11 0:00 24小时点此购买
E1中继器/￥479赚20元/赠网线/1期6/10 8:00 24小时
点此购买

1、【京东自营】"0"元购燕飞利仕 （Infinity）Alpha 音乐风火轮蓝牙便携音箱，买就返999元，领券减120，再享白条6期免息！数量有限，售完即止，点此抢购：黑 点此购买 | 金 点此购买。抢购时间：6月11日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，3期全额提现。

2、【京东自营】"0"元购燕飞利仕（Infinity) Beta 音乐震荡波 无线便携音箱 低音炮 户外蓝牙音响，买就返1999元，领券减100元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月11日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期全额提现。

3、【京东自营】"0"元购燕飞利仕（Infinity）R300BT 入耳式无线蓝牙耳机黑色款，买就返799元，数量有限，售完即止，点此抢购：黑 点此购买| 金 点此购买。抢购时间：6月11日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3期全额提现。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：燕飞利仕蓝牙音箱蓝牙耳机京东精选

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有