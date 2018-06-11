传统厂商何去何从：从台北电脑展看消费电子未来趋势

一年一度的台北国际电脑展（COMPUTEX2018)已经来到了第38届，作为世界上最有影响力的IT展会，台北展一直被认为是全球消费电子产业的风向标。那么从今年的台北展上我们又可以看出哪些消费电子产业未来的趋势呢？

VR热潮已然不再

如果把眼光放的稍微近一点，2017年的台北展上几乎每家必备的VR设备展示已经在一年后的展会上成为了绝对的少数派。现场想要找到一个VR有关的设备，着实需要花一番功夫，与去年VR头显、VR主机铺天盖地的情景大相径庭。

2018年，无论是从媒体声量还是市场关注来说，VR作为曾经被认为将改变PC产业的“救世主”级热点，已经基本上成为了历史。

RGB、一切都要RGB！但差异化呢？

在被寄予厚望的VR无法带动产业增长的时候，在NVIDIA两年未更新显卡架构的时候，缺乏业绩增长点的PC厂商纷纷将目光从使用体验上转移到了颜值的比拼上。而相比众口难调的外观设计，显得更加“电竞”且低成本的RGB灯光成为了众多厂商争相跟进的“突破点”。

大干快上RGB的风潮席卷了今年整个台北展的展厅，乃至于主办方都在场馆里安装了一面全部由各家不同厂商的RGB硬件组成的RGB PC墙。

RGB灯光固然可以做的非常酷炫，但问题是怎样都无法避免的。在做到一定程度以后，RGB灯光方案都会走向同质化。毫不夸张的说，目前的PC市场放眼望去已经被五彩斑斓的RGB灯光笼罩。同质化以后，审美疲劳就成为了不可避免的问题。如何做出自己的差异化，将是未来一段时间热衷于RGB灯光的各大厂商急需解决的问题。

笔记本窄边框化势不可挡

正如前文所说，在决定游戏性能的显卡两年未更新的情况下，人们不可避免的将目光从产品性能上更多的转移到对外观、颜值的关注上。

反映到笔记本上，在XPS系列和AERO微边框设计发布几年后，游戏本也终于开始大规模普及窄边框设计。今年各厂商发布的主力新品都将窄边框座位了今年的主力卖点，消费者也终于有了更多边框更窄，机身更轻薄的选择。

重磅产品缺席台北展地位堪忧

虽然说2018年的台北电脑展看起来貌似还是如以往一般热闹甚至喧嚣。但不可否认的是本年度的展会期间除了华硕之外，并没有国际大厂选择将重磅产品的发布安排在这里。先是Intel四月份在北京发布八代酷睿标压笔记本处理器、后是AMD第二代锐龙也选择在北京发布，除此之外，惠普、戴尔也都将新产品的发布地点选择在了中国大陆。而备受期待的NVIDIA，在台北也仅仅是走了一下过场。

很明显，多数具有行业领导力的企业不约而同放弃了在台北扎堆搞“大新闻”的传统，进而选择直接在PC产业的最大市场——中国大陆发布自己的拳头产品。这意味着作为PC产业“产出端”的台湾已经被消费端夺走了更多的关注度。这样的变化其实也非常容易解释，在PC产业多年的困境下，卖出更多消费者喜欢的产品已经远远比酷炫的新技术更加受到厂商重视。饭碗和理想，终归只能向现实妥协。

另辟蹊径犹未为晚

虽然“PC将死”已经被时间证明是一个伪命题，但传统的PC硬件逐渐被移动设备边缘化已经是不争的事实。相比很多厂商拼死挣扎要说一句“我还能抢救一下”，另辟蹊径从移动互联网大潮中找到切入点，另辟蹊径，扬长避短，找到属于自己的新增长点就显得更加明智。

没错，我想说的就是这次6月初台北最受瞩目的这款产品，来自ROG的游戏手机。传统硬件厂商进军手机，由于基因上的不适配，失败的案例比比皆是。甚至华硕就是一家屡败屡战的公司，而这次的ROG游戏手机的推出却引来了一边倒的好评和期待。不仅是远超同行的品牌认同，更来源于对时机的把握。能够看到在手机游戏电竞化的机会，并且充分利用自己在电竞游戏上的强项和优势，充分剖析用户需求，解决用户痛点。这样的一番操作不得不让人拍手叫绝。我们也有理由相信，这将是传统硬件厂商自我救赎之路的一个新的开端。