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斐讯商城0元购：R1音箱/天天链N1抢赚105元，体脂秤S7PE立减45元

2018-6-11 9:21:28来源：IT之家作者：弥尘责编：杰克评论：

6月11日，斐讯官方商城旗下智能体脂秤S7PE、天天链N1、智能音箱R1、智能插线板DC1等满减大促，K3路由器、智能手环W1买赠好礼，12日0点，K2G路由器新品首发上市，数量有限，抢完即止。

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体脂秤S7PE/￥654赚45元/2期6/11 14:00 24小时点此抢购
天天链N1/￥994赚105元/3期6/11 14:00 24小时点此抢购
智能音箱R1黑/￥2394赚105元/6期6/11 14:00 24小时点此抢购
智能插线板DC1/494赚25元/1期6/11 14:00 24小时点此抢购
K3银/￥1994赠美的榨汁机/12期6/11 0:00 48小时点此抢购
智能手环W1/￥794
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X3扫地机器人/￥1994限量抢购/12期6/12 0:00 开抢点此抢购

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音箱Alpha黑/￥879赚120元/3期6/11 0:00 24小时点此购买
音箱Alpha金/￥879赚120元/3期6/11 0:00 24小时点此购买
音箱Beta/￥1899赚100元/12期6/11 0:00 24小时点此购买

1、【斐讯商城】“0”元购斐讯智能体脂秤S7PE，买就送699元，限时抢购价659元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期分期全额返现。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯天天链N1，新一代家庭NAS云盘，买就送1099元，限时抢购价999元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止！点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。

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3、【斐讯商城】“0”元购斐讯AI音响R1黑，买就送2499元，限时抢购价2399元，京东支付再减5元，限量开抢，抢完即止！点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送2499大礼包，6期分期全额提现。

4、【斐讯商城】"0"元购斐讯WiFi智能插线板DC1，买就送499元，限时抢购价479元，京东支付再减5元，匠心智造，限量开抢，抢完即止！点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。

“0”元购流程：下单购买，收货激活K码，送499大礼包，45天到期全额提现。

5、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3银AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，下单加赠价值149元美的榨汁机，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全部返还。

备注：主品和美的榨汁机分开发货。

6、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能运动手环W1，买就送799元，下单加赠纽曼蓝牙耳机，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，90天一次性全额提现。

备注：赠品随货发。

7、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2G-A1 AC1200双频智能路由器千兆WAN口，买就送499元，新品上市，领券减30元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。领券时间：6月9日--6月12日；抢购时间：6月12日00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送499元大礼包，45天一次性全额提现。

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