斐讯商城0元购：K3路由器赠美的榨汁机，智能手环W1赠蓝牙耳机

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智能插线板DC1/494 赚25元/1期 6/11 14:00 24小时 点此抢购



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1、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3银AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，下单加赠价值149元美的榨汁机，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。抢购时间：6.11-6.12

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备注：主品和美的榨汁机分开发货。

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备注：赠品随货发。

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