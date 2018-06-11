斐讯商城0元购：K3路由器赠美的榨汁机，智能手环W1赠蓝牙耳机

6月11日0时，斐讯官方商城旗下K3路由器、智能手环W1买赠好礼，14时起智能体脂秤S7PE、天天链N1、智能音箱R1、智能插线板DC1等满减大促，数量有限，抢完即止。
斐讯官方商城活动（点此进入）：
|商品名/活动价
|优惠/返现
|时间
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|K3银/￥1994
|赠美的榨汁机/12期
|6/11 0:00 48小时
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|智能手环W1/￥794
|赠纽曼蓝牙耳机/1期
|6/11 0:00 48小时
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|体脂秤S7PE/￥654
|赚45元/2期
|6/11 14:00 24小时
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|天天链N1/￥994
|赚105元/3期
|6/11 14:00 24小时
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|智能音箱R1黑/￥2394
|赚105元/6期
|6/11 14:00 24小时
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|智能插线板DC1/494
|赚25元/1期
|6/11 14:00 24小时
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斐讯京东自营旗舰店活动（点此进入）：
|商品名/活动价
|优惠/返现
|时间
|抢购链接
|音箱Alpha黑/￥879
|赚120元/3期
|6/11 0:00 24小时
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|音箱Alpha金/￥879
|赚120元/3期
|6/11 0:00 24小时
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|音箱Beta/￥1899
|赚100元/12期
|6/11 0:00 24小时
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1、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3银AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，下单加赠价值149元美的榨汁机，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。抢购时间：6.11-6.12
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全部返还。
备注：主品和美的榨汁机分开发货。
2、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能运动手环W1，买就送799元，下单加赠纽曼蓝牙耳机，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。抢购时间：6.11-6.12
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，90天一次性全额提现。
备注：赠品随货发。
3、【斐讯商城】“0”元购斐讯智能体脂秤S7PE，买就送699元，限时抢购价659元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期分期全额返现。
4、【斐讯商城】"0"元购斐讯天天链N1，新一代家庭NAS云盘，买就送1099元，限时抢购价999元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止！点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1099元大礼包，3期分期全额提现。
5、【斐讯商城】“0”元购斐讯AI音响R1黑，买就送2499元，限时抢购价2399元，京东支付再减5元，限量开抢，抢完即止！点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送2499大礼包，6期分期全额提现。
6、【斐讯商城】"0"元购斐讯WiFi智能插线板DC1，买就送499元，限时抢购价479元，京东支付再减5元，匠心智造，限量开抢，抢完即止！点此抢购。抢购时间：6月11日 14:00 - 6月12日 13:59。
“0”元购流程：下单购买，收货激活K码，送499大礼包，45天到期全额提现。
7、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2G-A1 AC1200双频智能路由器千兆WAN口，买就送499元，新品上市，领券减30元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。领券时间：6月9日--6月12日；抢购时间：6月12日00:00。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送499元大礼包，45天一次性全额提现。