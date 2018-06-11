【IT之家评测室】惠普战86商务台式机图赏：小巧就是王道

稳定与不矫揉造作，是我们对于商务台式机的印象，而商务台式机给人的感觉便是黝黑的外观以及粗犷的身材，似乎与时尚搭不上边。不过作为商务台式机领域的佼佼者，惠普战86台式机似乎是众多商务台式机中的另类，不但拥有出色的性能，更是拥有较为小巧的身材。

目前IT之家已经拿到了这款商务台式机，就让我们一起来看看它的样子吧。

整体来看，惠普战86商务台式机仍旧使用了黑色的色调，当然这也和办公室的整体氛围有关。不过惠普战86商务台式机在前面板做了正面的斜条纹处理，和服务器的设计相类似，更增添了几分科技感和高端感。大进气格栅设计，增进空气对流的同时，提高散热效率，减少宕机风险，让电脑稳定运行。

惠普战86商务台式机的四周采用的是圆弧边角处理，没有了过去商务机尖锐的棱角，带给人一股宁静的感觉，而这种中庸的设计也符合东方人的审美，相信能够受到国内消费者的欢迎。

惠普战86延续前代产品的经典设计，仅15升的体积小巧精致，为创业者节省宝贵的办公空间。大家在使用惠普战86的时候，大可将台式机放置在桌上，既显得优雅，还能方便主机的打开与关闭，同时连接U盘等外接设备。

惠普战86的前面板拥有一个电源开关，耳麦接口，两个USB 3.1Gen1接口和SD读卡器接口，自然是为商务办公人士进行设计。

惠普战86的后部拥有4个USB 2.0接口以及2个USB 3.1接口，同时配备了HDMI与VGA接口，当然由于IT之家拿到的是附带独立显卡的版本，因此惠普在主板集成的显示接口上进行了物理的遮蔽，可以防止不懂电脑的小白插错接口，以免造成无法显示的尴尬局面。

我们再来看看惠普战86内部的布局，其中机械硬盘在外侧，方便用户自行更换；固态硬盘在机械硬盘的下方，位于内侧，外侧仍有足够空间放下一块机械硬盘。此外考虑到商务电脑的稳定性，惠普战86将电源放置在主机底部，同时设置了一个背部的风扇，这样子可以有效地引导正确的风道，让整体的温度得到控制。

惠普战86除了主机之外，还配备了一个惠普原装的键鼠套装，手感尚可，用于日常办公没有什么太大的问题，键鼠套装的存在也给企业节省一笔不少的费用。

惠普战86台式机在为数众多的傻大黑粗的商务机中颜值还是比较出众的，也能给整个办公室带来小清新的感觉，不过这台商务机的性能究竟如何？IT之家将会在今后为大家带来答案。

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