【IT之家评测室】小巧才是硬道理：惠普战86商务台式机评测

商务机给人的印象往往是傻大黑，沉闷和臃肿便是大家对于普通商务台式机的最初印象，不过毕竟这是一个越来越看颜值的社会，没有颜值的产品总归是会被用户所无视，至少不会用钱包去投票。于是厂商也在绞尽脑汁设计出时尚而又娇小的商务台式机以获得企业和用户的青睐。

好在随着工艺的进步，我们也不用庞大的机身来对电脑硬件进行散热，自然商务办公机也越来越娇小，同时也有越来越多的公司将这些台式机放置在桌面上。当然既然是商务电脑，自然不能太过于浮夸，整体还是要呈现稳重。

惠普在近几年推出了战86商务台式机，获得了小企业以及用户的好评，而现在随着Intel正式推出第八代酷睿处理器，惠普也同步更新了自家的战86商务台式机，最高可搭载Intel最新的第八代Coffee Lake-S Core i7-8700处理器，可选用先进的NVIDIA® GEFORCE® GTX 1060 VR Ready独立显卡，使其具备专业游戏测试的优异性能，并满足虚拟现实等其他高精尖体验对设备性能的要求。

目前IT之家已经拿到了惠普战86商务台式机，大家一起来看看现在的商务台式机是如何显得不那么臃肿和笨重的。

一、外观：就像一台小型服务器

整体来看，惠普战86商务台式机仍旧使用了黑色的色调，当然这也和办公室的整体氛围有关。不过惠普战86商务台式机在前面板做了正面的斜条纹处理，和服务器的设计相类似，更增添了几分科技感和高端感。大进气格栅设计，增进空气对流的同时，提高散热效率，减少宕机风险，让电脑稳定运行。

惠普战86商务台式机的四周采用的是圆弧边角处理，没有了过去商务机尖锐的棱角，带给人一股宁静的感觉，而这种中庸的设计也符合东方人的审美，相信能够受到国内消费者的欢迎。

惠普战86延续前代产品的经典设计，仅15升的体积小巧精致，为创业者节省宝贵的办公空间。大家在使用惠普战86的时候，大可将台式机放置在桌上，既显得优雅，还能方便主机的打开与关闭，同时连接U盘等外接设备。

我们再来看看惠普战86内部的布局，其中机械硬盘在外侧，方便用户自行更换；固态硬盘在机械硬盘的下方，位于内侧，外侧仍有足够空间放下一块机械硬盘。此外考虑到商务电脑的稳定性，惠普战86将电源放置在主机底部，同时设置了一个背部的风扇，这样子可以有效地引导正确的风道，让整体的温度得到控制。

显然经过重新设计的外观让惠普战86这台商务台式机的颜值有一定的提升，同时标配的键鼠套装也能给企业节省一笔不小的费用。

二、性能

我们拿到的这台惠普战86 Pro G2 MT商用台式机搭载了Intel最新的Core i5-8500处理器，拥有6核心6线程的架构，还搭载8GB内存，128GB PCI-E SSD以及1TB HDD，此外IT之家拿到的惠普战86 Pro G2 MT商用台式机配备AMD Radeon R7 430显卡，能够满足办公人士初步的图形需求。

惠普战86 Pro G2 MT商用台式机搭载的Intel Core i5-8500处理器

在CineBench R15的测试中，惠普战86 Pro G2 MT商用台式机取得了844的跑分，比上代Intel Corei7-7500提升43%，和Intel Core i7-7700K相差不大，毕竟这是一颗基于6核6线程的处理器。

在CPU-Z的测试中，Intel Core i5-8500的处理器的跑分同样和Intel Core i7-7700K不相上下，实际测试下CPU的频率在3.8-3.9GHz左右浮动。

在3DMark的测试中，AMD Radeon R7 430显卡的图形分为1907分，属于入门级别。惠普战86 Pro G2 MT商用台式机的主要用途还是在于商务办公，当然AMD Radeon R7 430能够满足入门级别的网络游戏的需求。

使用3DMark测试惠普战86 Pro G2 MT商用台式机，得到的结果是CPU的温度最高为64度。

在CrystalDiskMark的测试中，惠普战86 Pro G2 MT商用台式机的SSD取得了778MB/S的持续读取速度以及360MB/S的持续写入速度，同时4K随机读取和写入也属于平均水平，自然能够满足用户的日常应用需求。

IT之家使用AIDA 64单拷FPU，在经过了30分钟系统稳定性测试之后，惠普战86 Pro G2 MT商用台式机的CPU温度维持在76度左右，而通过CPU-Z软件测得的CPU频率维持在3.8GHz。由此可见惠普战86 Pro G2 MT商用台式机在高负荷状态下能够保持长时间的高频率运行，同时Intel也在八代酷睿上进行了优化，降低了主机的温度。

惠普战86 Pro G2 MT商用台式机在待机状态下的声音为47.8dB，而满载情况为52dB，和笔记本相比，由于台式机的散热空间更大，因此噪音也更低。52分贝的噪音已经和普通办公环境不相上下。

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三、总结

从我们的使用情况来看，稳定的频率，小巧的外观能够让惠普战86 Pro G2 MT商用台式机在众多颜值平庸的商务机中脱颖而出，而Intel八代酷睿处理器的加持让惠普战86 Pro G2 MT商用台式机的性能如虎添翼。

同时优秀的噪音控制以及高负荷下的稳定运行也让惠普战86 Pro G2 MT商用台式机更加受到办公用户的青睐，对于企业主以及企业用户来说是一个相当不错的选择。

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