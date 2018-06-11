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曼富图Befree三脚架再添新成员，你的钱包有没有准备好？

2018-6-11 20:19:17来源：爱活网作者：弱鸡13责编：守一评论：

随着现在越来越多的人使用手机来拍照，别说摄影附件，就是连相机都已经很少人使用了。但很少人用不代表就完全没有人用，对于摄影师来说，三脚架这种还是出门拍摄必备的附件之一。近日，意大利摄影配件制造商曼富图为旗下Befree系列旅行三脚架又增加了三位新“成员”。

据了解，曼富图Bfree系列的三款新产品分别为Befree Advanced三脚架、Befree GT三脚架和Befree Live三脚架。这三款脚架均采用了碳纤维材质，其中Befree Advanced三脚架搭配了曼富图494球形云台，重量仅为1.2kg；而Befree GT三脚架采用了与Befree Advanced三脚架相同的人体工程学设计，折叠后的尺寸仅为43cm，却拥有了9.9kg的最大承重。

另外，Befree Live三脚架在设计上考虑了旅行视频摄影师的需求，在采用了同样轻量化的设计，自重仅1.3kg的情况下，还加入了一个可水平放置的中轴，并搭配了Befree Live液压云台。用起来的手感一定是相当不错的了。

据悉，曼富图新款Befree系列旅行三脚架将于6月底上市销售，在价格方面，Befree Advanced三脚架为319.99美元，约合人民币2049元、Befree GT三脚架为239.99美元，约合人民币1537元、Befree Live三脚架为349.99美元，约合人民币2241元。曼富图的脚架从来都不是便宜的，不过1537元起的Befree三脚架相信对需要的朋友来说，还是比较划算的。

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关键词：曼富图三脚架

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