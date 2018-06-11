京东自营斐讯0元购：K2G路由器新品直降40元，N1+H1挖矿组合抢赚200元

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赚200元/12期 6/12 0:00 24小时 点此购买 A1+M1/￥2498 赚300元/12+3期 6/12 0:00 24小时 点此购买 A1+滤芯/￥1898 赚101元+滤芯/12期 6/12 0:00 24小时 点此购买 电视盒子T1/￥888 赚111元/1期 6/12 0:00 24小时 点此购买 智能手环W1/￥709 赚90元/1期 6/12 0:00 24小时 点此购买 M1空气检测仪/￥699 赚100元/3期 6/12 0:00 24小时 点此购买

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