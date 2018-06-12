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百度发布小度智能音箱：蔡康永代言，尝鲜价89元

2018-6-12 7:39:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月12日消息 6月11日下午，百度在北京举行小度新品硬件发布会，正式推出自有品牌的“小度智能音箱”，售价249元，尝鲜价89元。“小度智能音箱”现场拜师“深谙说话之道”的蔡康永，蔡康永成为“小度智能音箱”的代言人。

小度智能音箱搭载最新版本的对话式AI操作系统DuerOS，支持儿童模式和极客模式。小度智能音箱搭载了DuerOS优质的对话式AI体验，只需一声“小度小度”，即可满足用户查天气、听音频、定闹钟等等需求。小度智能音箱还支持场景化定制，针对早晨和晚上两个场景，用户每次用同样的关键词，它就会根据使用习惯，在特定的时间打包新鲜资讯、天气、穿衣指南、交通、股市行情等信息和问候。

小度智能音箱拥有丰富的内容和技能，1000万+海量正版音乐资源、1000+省市广播电台、1000万+小时海量有声内容资源，相声、戏曲、诗歌、公开课、讲座、演讲、有声书、历史、评书、广播剧、脱口秀……

发布会现场，百度智能生活事业部总经理景鲲表示，目前搭载DuerOS的激活设备量已超过8700万，月活跃设备量已超过2140万。此外，DuerOS的生态圈合作伙伴已经超过200家，搭载DuerOS的落地主控设备达到100多款。

小度智能音箱开售：点此购买

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关键词：百度智能音箱

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