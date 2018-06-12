【IT之家评测室】小米米家智能后视镜评测：能动嘴的事，就别动手了

准确地讲，当IT之家编辑部老大把这台米家智能后视镜拿到小编眼前时，小编内心是拒绝的，因为上次的小米6X事件让小编深悟了老大们的“糖衣炮弹”，另一方面，小编本身对这种形态的行车记录仪并不感冒，甚至有点抵触心理。

小编自己就有一台三无产品（买保险送的）的后视镜，因为认为这种形态的产品是很鸡肋般的存在，所以在开箱一次之后就给吃灰了。



亲身体验了米家智能后视镜一星期之后，小编 对这种产品也有了全新的认识，下面，就通过本次评测，一起来看一下这款产品究竟有怎样的魅力吧！

写给关心这款产品的朋友们：

1、米家智能后视镜镜面清晰吗？会不会出现看不清或者是清晰度降低的情况？ 答：完全不会，在清晰度方面（屏幕待机状态），和原厂的后视镜没有任何区别。 2、安装方便吗？可以自己安装吗？ 答：安装方便，但如果你动手能力不强的话，还是建议你花40块钱去附近车行安装吧！ 3、语音唤醒、识别灵敏吗？ 答：灵敏，小爱同学是这款产品的灵魂 4、米家智能后视镜适合哪类车主？ 未安装行车记录仪，或者是部分没有车载导航的中低配车型的车主

体验正文：

一、外观配置，999元很值

外观部分不过多描述了，详情可点击《小米米家智能后视镜开箱图赏：999元新玩物》查看。

米家智能后视镜尺寸303.8 x 75.8 x 15.6mm，以小编的2016款马自达昂克赛拉为例，米家智能后视镜尺寸比原厂自带的大了整整一圈，视野更开阔。

小米米家智能后视镜通过铜片和导热硅胶迅速将内部热量导出，采用石墨烯增大散热面积，结合航空铝材加工成独具特色的散热翅片，大幅度提高散热效率，延长设备寿命。

产品采用了6.86英寸大屏，拥有1280 * 480高清分辨率，1670万色，7层光学镀膜银镜，平衡反射率与透过率，兼顾屏显界面与镜面，车内车后都清晰可见，在“观察车后景象”这份本职工作上，米家智能后视镜完全可代替原厂后视镜。

配置方面，采用了MT8665，4核，1.5GHz处理器，在使用过程中未遇到过卡顿现象，流畅度完全可以放心。

图像传感器SONY IMX291，F1.8大光圈，根据官方介绍，“星光夜视”是将索尼背照式CMOS影像传感器的感光度面向监控摄像机进一步进行增强的技术品牌。和其他传感器相比，SONY IMX291夜间更清晰。

供电方式点烟器供电，但并没有采用分离式设计，点烟器有一个USB接口，最高输出5V/2A。内置电池470mAh，锂离子聚合物电池，扩展存储支持最小16GB，最大64GB，Class10及以上的存储卡。

产品工作温度-20℃~70℃，存储温度-30℃~ 85℃，网络方面，支持移动网络4G全网通，支持Wi-Fi802.11 a/b/g/n，2.4G/5G双频、蓝牙蓝牙4.0、调频发射88～108MHz。

其他方面包括卫星定位GPS/北斗/GLONASS三模，感应器加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器、光线传感器。

接口方面，包括DC/IN、AUX、AV/IN 、USB接口。亲测，一根手机用的Type-C或者是USB C线+一个移动电源即可为这款产品供电。

二、 激活安装

十分并且强烈建议购买这款产品的朋友，一定要先在室内、WiFi环境下激活产品、设置好相关配置之后再进行安装。

产品激活▼

开机之后，连接WiFi，扫描二维码安装“米家行车助手”，填写好车辆信息（里程、品牌，购买日期等）即可。

下载App扫码绑定

产品主界面▲

产品安装：

产品配备有一根走线撬棒，可在车内的前挡风A柱位置扳出一条缝，然后把电源线塞进去，如果你动手能力不强的话，还是请专业人士吧！另外，产品是支持官方“到店安装”的，价格为40元，可线上预约。

走线方式▼

小编是自行安装的，效果还不错，只是细节部分....（糙汉子一枚，又不是不能用）

注：图中细线为笔者的旧款记录仪电源线▲

在安装过程中，还遇到了个小插曲，最后安装内存卡的时候，内存卡不小心掉进了车座的缝隙里，小编的爱车又隐形增值了50大洋。巧逢近些日子，IT之家辣品正在推广一款售价仅29.9元的内存卡，小编随后火速购买了一份。

很不幸，偏偏掉进了这个座缝里....

米家智能后视镜使用车载充电器进行供电，启动车辆后自动开机，熄灭车辆后自动关机，支持移动、联通、电信的 4G SIM 卡（小米商城赠送三个月免费流量）与 2.4G/5G 双频 Wi-Fi 信号，确保车内网络实时流畅。同时，后视镜自身也可以作为 Wi-Fi 热点，支持其它设备连接上网。

三、成像效果：



作为一款行车记录仪，功能再强大，配置再丰富，如果在“录像”环节失分，那么这款产品就是一款失败的产品。尽管号称“智能后视镜”，但本质上，米家的这款产品仍是一款行车记录仪，白天、晚间成像效果也是评价这款产品的最主要依据，那么米家行车记录仪成像效果如何呢？

和手机相机不同，我们并不会要求行车记录仪拍出的照片有多好看、视频又有多真实，只要能准确的记录周围发生的一切就ok。米家智能后视镜可视角度为150°-169°，能够监测到驾驶员余光看不到的两侧。

在白天成像效果上，米家智能后视镜能准确记录还原前方车辆的车牌号码，清晰可见，画面信息完整，细节丰富。在行驶状态的，可以准确大概10米左右范围内的前车的完整细节，车牌号也是清晰可见。

具体成像效果如下：

产品的夜拍表现中规中矩，在夜晚跟车（极限光线环境）的情况下，是可以拍清楚前车的车牌号，但距离一旦拉大（5米之外），部分细节就变得漆黑一片，当然，在被拍摄物体和拍摄设备均处于运动的状态下，手机都很难拍清楚，我们也不能对这台产品要求太过苛刻。

成像效果如下：



行驶状态抓拍，时速<30KM▲

静止状态抓拍▲（点击均可查看大图）

同样也是目前市面上其他行车记录仪所面临的问题，夜拍环境本身就极其考验摄像头素质，因此在夜间抓拍表现上，米家表现还算可以，在小编接受的范围内。得益于“星光夜视”的加持，米家智能后视镜夜拍成像要比小编自用的349元的米家记录仪好太多。

方便大家直观了解判断这颗SONY IMX291的表现素质，小编上传了白天和夜间的行车录像：

白天行车录像：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

夜间行车录像：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

四、小爱同学是米家后视镜的灵魂

对于小编这种低配党、没有车联网功能的车主而言，小爱同学简直就是救星。

和以往的行车记录仪产品不同的是，米家后视镜加入了可语音控制的小爱同学，小爱同学可替代绝大部分的手势操作，比如导航、听歌、拍照、拨打接听电话、抓拍视频等等功能。

如果在行驶中，你要导航去某地，通常的操作是打开手机或者是车载导航输入某地，相当繁琐，特别是行驶中极其危险。小爱同学简化了这一操作。在行驶中，你只需喊一声“小爱同学”，导航带我去XXXX，接下来，就交给小爱同学处理吧。

经半个月的体验，小爱同学的语音唤醒成功率还是非常高的。

除了导航以外，你还可以语音拍照、录制视频等，需要格外说明的是，拍照和抓拍视频的语音唤醒的优先级是最高的，无论是你在导航、还是听歌、或者屏幕关闭，直接喊一声“我要拍照”、“抓拍视频”，米家行车记录仪会马上执行命令，非常方便。

而查询天气、导航则需要喊一声“小爱同学”先唤醒设备。

方便大家更直观的了解产品，小编这里同样录制了几分钟的视频，演示了语音操控设备。

小爱同学导航、听歌等功能实测视频一：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

米家智能后视镜现在内置了酷我音乐以及喜马拉雅听书，后期还会置入更多的节目。后视镜内置高德地图，相当于安卓版App的简化版，支持账号登陆、收藏地址、切换导航语音等基本功能。支持 GPS、GLONASS、北斗三模，定制高德地图，高精度定位，专业有源陶瓷天线，经过在多地的反复校准，被内置在小米米家智能后视镜机身，使导航信号更稳定。

导航界面▲

屏保模式下，导航▲

支持GPS、GLONASS、北斗三模定位，可自行选择“GPS+GLONASS”或“GPS+北斗”。

拨打/接听电话▲

需要格外说明一点，大部分的语音控制命令是基于网络的（比如导航、比如查询天气、限号、听歌等），在设备未联网的状态，你可仍可使用“我要拍照”等语音唤醒词。

调频发射▲

另外一点，米家智能后视镜无法通过蓝牙连接汽车音箱，只能通过AUX线或者是射频发射的方式连接汽车，射频发射相当于米家智能后视镜变成一个“收音机发射源”，打开汽车收音机，调成同一个频道之后即可，但射频因为电子产品的干扰有的时候会有杂音，相比之下，AUX的输出效果会更好一些，但AUX连接则需要多一条走线。

米家智能后视镜“抓拍视频”、“拍照”等功能实测视频：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

锦上添花的ADAS功能



默认ADAS功能是不开启，用户需要在设置中单独开启，米家智能后视镜的ADAS功能是基于摄像头算法的驾驶辅助，包括前车距离预警、前车启动预告、车道偏移预警三个功能。

在使用过程中， ADAS辅助得在路况良好的情况下提示非常灵敏，会准确提醒你前车启动、车道偏离，有助于养成良好的驾驶跟车习惯。不过需要注意的是，由于米家智能后视镜并没有做到车机互联的功能，因此在驾驶员主动变道时， ADAS也会提醒你“车道偏离”。

米家智能后视镜的ADAS功能还是无法和专业级媲美的，毕竟后者是在毫米波雷达、摄像头图像识别、激光雷达等等传感器支持下实现的。

但有总比没有强，对吧？

五、App功能

米家行车助手App内置四个主要功能——车辆位置、发送位置、微信接人、设备相册。

App主界面▲

“发送位置”，你可以在这个功能下为通过手机为米家智能后视镜发送定位，启动车辆之后，米家智能后视镜会接受定位并进行导航。

“微信接人”也是一个相当方便的功能，点击该功能之后，会自动生成一个链接，选择微信好友，微信还有打开之后选择目的地之后，米家智能后视镜会自动收到该好友反馈的位置，直接导航。

微信接人▲

“设备相册”则方便通过手机查看米家智能后视镜录制的行车视频、照片等。

每次停车之后，米家智能后视镜会自动拍照定位，在米家行车助手App可查看停车之后设备拍摄的照片以及车辆位置，并且提供了路线规划功能，方便车主找车，特别适合大型超市、商城车位复杂的场景。

微信接人和查找车辆截图▲

此外，米家行车助手App还提供了一个“行驶记录”的功能，会记录驾驶员最后一次行驶历史，包括行驶时间、距离、地图、急加速、急减速等，还提供了驾驶评分功能。

六、总结：

这款产品究竟适合哪些车主？

部分低配、未安装行车记录仪、无车载导航、无车联网功能的车主显然非常需要这么一款产品，999元即可体验豪华车配置，何乐而不为呢？

当然，对于部分豪华以及新能源车主而言（比如奥迪、凯迪拉克、比亚迪秦、唐等车）并不需要这么一款产品，因为车型所配置的功能已经和米家智能后视高度重合。

999元值吗？

很值，除了小米米家生态链品牌加成以外，小爱同学的加入更是让这款设备在众多类似产品中脱颖而出。

评测到此结束，对于这款产品仍有疑惑的小伙伴们可在评论区留言哦~

小米米家智能后视镜：点此购买