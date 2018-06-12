斐讯商城0元购：X3扫地机器人抢赚105元，移动硬盘H1直降55元

6月12日0时，斐讯官方商城旗下0元购新品K2G首发上市，大能X3扫地机器人直降大促，14点，电视盒子T1、智能体脂秤S7、K2P路由器满减特惠，数量有限，抢完即止。
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|商品名/活动价
|优惠/返现
|时间
|抢购链接
|X3扫地机器人/￥1894
|赚105元/12期
|6/12 0:00 24小时
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|K2G/￥464
|领券赚35元/1期
|6/12 0:00 48小时
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|K2T/￥664
|领券赚35元/2期
|6/12 0:00 48小时
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|移动硬盘H1/￥944
|赚55元/4期
|6/12 14:00 24小时
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|电视盒子T1/￥883
|赚116元/1期
|6/12 14:00 24小时
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|A1空气净化器/￥1844
|赚155元/12期
|6/12 14:00 24小时
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|体脂秤S7/￥544
|赚55元/1期
|6/12 14:00 24小时
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|K2P金/￥724
|赚75元/3期
|6/12 14:00 24小时
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|K3银/￥1994
|赠美的榨汁机/12期
|6/11 0:00 48小时
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|智能手环W1/￥794
|赠纽曼蓝牙耳机/1期
|6/11 0:00 48小时
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1、【斐讯商城】"0"元购大能X3扫地机器人，买就送1999元，限时抢购价1899元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止。抢购时间：6月12日00:00。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全额提现。
2、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2G-A1 AC1200双频智能路由器千兆WAN口，买就送499元，新品上市，领券减30元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。领券时间：6月9日--6月12日；抢购时间：6月12日00:00。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送499元大礼包，45天一次性全额提现。
3、【斐讯商城】“0”元购斐讯智能双频无线路由器K2T，买就送699元，领券400-30元、700-60元，京东支付再减5元，稀缺好货，数量有限，抢完即止！抢购时间：6月12日 00:00 - 6月13日 23:59。
“0”元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期分期全额提现。
4、【斐讯商城】"0"元购斐讯移动硬盘H1，买就送999元，限时抢购价949元，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止。抢购时间：6月12日 14:00 - 6月13日 13:59。
"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，4期分期全额提现。