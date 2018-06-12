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斐讯商城0元购：X3扫地机器人抢赚105元，移动硬盘H1直降55元

2018-6-12 14:53:38来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月12日0时，斐讯官方商城旗下0元购新品K2G首发上市，大能X3扫地机器人直降大促，14点，电视盒子T1、智能体脂秤S7、K2P路由器满减特惠，数量有限，抢完即止。

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商品名/活动价优惠/返现
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K2G/￥464领券赚35元/1期6/12 0:00 48小时点此抢购
K2T/￥664领券赚35元/2期6/12 0:00 48小时点此抢购
移动硬盘H1/￥944赚55元/4期6/12 14:00 24小时点此抢购
电视盒子T1/￥883赚116元/1期6/12 14:00 24小时点此抢购
A1空气净化器/￥1844
赚155元/12期6/12 14:00 24小时点此抢购
体脂秤S7/￥544赚55元/1期6/12 14:00 24小时点此抢购
K2P金/￥724
赚75元/3期6/12 14:00 24小时点此抢购
K3银/￥1994赠美的榨汁机/12期6/11 0:00 48小时点此抢购
智能手环W1/￥794
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1、【斐讯商城】"0"元购大能X3扫地机器人，买就送1999元，限时抢购价1899元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止。抢购时间：6月12日00:00。

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