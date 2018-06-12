小米电视4（75英寸）体验：8999元带来哪些玩法

对于小米手机来说，过去两年的逆袭之路可以用「传奇」来形容。经过了2016年短暂的困境，小米手机2017年以几乎翻倍的销量重回国产第一阵营，并在2018年以远高于行业水准的增速继续在国内外市场开拓疆土。

其实，同样是在过去的一两年，小米电视取得的成绩丝毫不逊色于手机。

根据奥维云网的2017年度的数据，和手机一样，2017年小米电视的销量比2016年实现了翻番。同样是来自奥维云网的数据，在刚刚结束的4月份，小米电视线上线下总出货量超越了所有竞争对手，拿下了国内电视机市场份额的头把交椅。与此同时，小米电视在今年也开始了「出海」计划，2月份正式进入印度市场后，小米电视也迅速取得不错的成绩。

在这样一个整体销量逐年往下走的成熟市场，小米电视能有这样的表现，背后的原因有很多，核心自然是定位精准、价格厚道的优秀产品。其中，32英寸的小米电视4A这个超级爆款起到了重要的作用，这款电视在上市8个月后就完成了100万台的交付，刷新了整个国内电视机行业的记录。

另外，依托于小米的生态体系，小米电视搭载的PatchWall操作系统在AI语音交互、智能家居控制上得以领先大多数同行一个身位，效率媲美线上渠道的小米之家零售体系则让小米电视可以做到线上线下同价，这同样也是多数同行所做不到的。

5月31日，在小米的年度旗舰新品发布会上，小米电视推出了一款全新的产品—小米电视4 75英寸，售价为8999元。这款产品是已经于近日正式开售，下面我们一起来看一下。

超薄的机身，不妥协强度

从名字上可以看出，这款75英寸的电视机依然属于小米电视4系列，它延续了小米电视4系列的超薄设计。

小米电视4 75英寸机身最薄处仅有11.4毫米，这个数字没有其他几个尺寸的小米电视4的4.9毫米那么夸张，不过考虑到75英寸的显示面积比55英寸、65英寸大得多，对结构强度的要求也要高很多，小米电视4 75英寸能做到11.4毫米依然是很不容易的。

放在整个电视机市场，这也是目前能买得到的最薄的75英寸电视机之一了，再考虑到它仅仅8999元的售价，这个厚度就显得更加了不起了。

不过看到这，大家可能会产生一些担心：这么便宜还做的这么薄，小米电视4 75英寸的强度靠谱么？这也是我们在收到电视机之前最大的疑问。

实际体验下来，小米电视4 75英寸在机身强度上做的还不错。通过采用高强度的铁塑板和铝合金中框加强设计，小米电视4 75英寸的整体强度较高，没有出现一些入门电视机中时不时会出现的屏幕部分松松垮垮甚至弯曲的问题。

需要提醒大家的是，由于电视机尺寸很大，安装时一定要格外注意。在将电视机从包装里搬出来的过程中，切忌将电视机横放，否则屏幕部分可能会因为承受的压力过大而损坏。条件允许的话，建议大家在购买电视时同时选择底座安装或者是挂装服务，这两项服务在小米官网的售价分别是200元和300元。

在电视机具体的设计细节上，小米电视4 75英寸和其他尺寸的小米电视4基本保持一致，最特别的地方是贯穿电视机的蓝绿色亮面边框。

这圈阳极氧化的蓝绿色边框不仅大大提高了小米电视4 75英寸的辨识度，而且由于色彩反差明显，蓝绿色边框还可以在视觉上剥离出来，让小米电视4 75英寸的机身厚度在视觉上显得更薄。

在电视机背后，小米电视4 75英寸采用的依然是金属背板，而电视机下半部分由于要摆放主板、接口、电路等必要的元件，厚度上要明显多出一些。

接口方面，小米电视4 75英寸和55英寸、65英寸基本保持一致，该有的基本都有，具体包括3个HDMI（其中一个支持ARC，用于外接数字功放）、1个AV口、1个模拟信号口、2个USB（Type-A母口）、1个以太网以及一个S/PDIF口。

总体来看，小米电视4 75英寸并没有因为低廉的售价而在外观上「马虎」，超薄的机身、有辨识度的设计、足够高的强度让这款电视机有着超过这个价格的「外在」。

画质体验：大即正义

考虑到小米电视4 75英寸的机身厚度，这款产品用的自然是侧入式背光，分辨率自然是4K（3840X2160）。

小米官网并没有强调太多和画质相关的信息，除了尺寸和分辨率，只是简单提了一下HDR。不过HDR对背光的要求是极高的，真要在75英寸的LCD上实现高品质的HDR效果，需要上千尼特的背光和精确的区域控光，没个大几万块肯定是搞不定的。如果你不是个土豪画质发烧友，现阶段在买电视机时大可不必在意HDR这东西。

不过在画质方面，小米电视4 75英寸基础的表现还是有的，亮度、漏光控制、色彩表现上都没什么明显毛病。考虑到8999元的定价几乎比市面上所有其它75英寸电视机都要低，小米电视4 75英寸的画质至少是「值回票价」的。

小米电视4 75英寸在画质上的核心优势是大，花同样的价格，你可以买到色彩表现更好、运动画质更流畅的55英寸、65英寸的电视机，不过对于大多数用户来说，75英寸的超大尺寸带来的视觉震撼往往要远比那好出一点的画质来的更加简单粗暴。这也是我们推荐电视机时坚持的一个原则：只要是空间允许，在预算有限的情况下，大即正义。

至于部分用户关心的电视机和激光电视的选择，至少在现在，即使对比入门级的LCD液晶电视，万元级的激光电视也要明显差一截，空间允许的话我们还是推荐电视机。

系统方面，小米电视4 75英寸搭载的自然是小米的PatchWall人工智能语音系统，体验和其他小米电视无疑，4核Amlogic SoC加上2GB运存已经足够保证电视机系统的流畅运行。

在国产智能电视机系统里，小米PatchWall依然是一个比较明显的加分项，精美的UI、流畅的动画延续了小米在软件系统上的优势，整合了众多平台的资源保证了用户有足够的内容可以看。

此外，目前的PatchWall已经加入了完整的「小爱同学」，除了受限于电视机的形态没有做远场唤醒，小米电视机的「小爱同学」和智能音箱没有区别，可以实现用语音搜索电影和音乐资源、查询信息、控制智能家电等众多的功能。

中规中矩的音质

相比起75英寸带来的视觉震撼，小米电视4 75英寸在音质上的表现反倒是有些平庸。

小米电视4 75英寸配备了2个功率为8W的扬声器，正常出个音量足够大的声是没问题的，不过音质就不能考虑太多了。如果大家想要获得更好的声音，可以考虑话2099元再加个小米家庭影院甚至是花399元买个小米电视音响。

这里我们顺便多说几句这个399的音响。

小米电视音响是小米在今年4月刚刚发布的一款Soundbar产品，配备了2个球顶高音单元（位于音响两头）和2个2.5英寸低音单元，音箱的左右两侧各放了2个无源辐射器，也就是俗称的被动振膜，用于提高低频量感。

这款电视音响同样来自小米电视的团队，由原飞利浦声学架构负责人王富裕先生亲自进行调校，音质自然有保证。小米电视音响的整体风格偏向均衡，声场较为开阔，低频质感不错但量不算大，中频有加强的痕迹，毕竟定位是电视音响。

和2099的小米家庭影院里的主机（内置电视盒子的Soundbar）比，小米电视音响在低频部分的表现上要稍逊色一些，不过在399元这个价位，小米电视音箱基本找不到什么对手。

此外，由于这款音箱配别了3.5毫米AUX、光纤、同轴口且内置了蓝牙模块，因此完全可以当一个需要插电的蓝牙音箱或者一个「卧倒」的桌面2.0音箱使，音质好于几乎所有的蓝牙音箱（毕竟体积大且需要供电），和同价位的小体积桌面2.0箱子也能打一打（小米的优势是比2.0音箱方便很多）。

8999元的高性价比

小米电视4 75英寸延续了小米电视过去一两年里的定价策略，即便是杀成「红海」的国产电视机市场，也找不到几款比8999元更低的75英寸电视机。

不过价格虽低，小米电视4 75英寸在很多点上还是展现了足够的诚意，超薄并且强度够高的机身、不错的设计、集成了「小爱同学」的PatchWall系统都是加分项。

如果你正在考虑购买一台高性价比的大尺寸电视机，小米电视4 75英寸值得一看。