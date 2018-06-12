【IT之家评测室】斐讯K3路由器白金计划版图赏：曜石黑，方显沉稳

IT之家6月12日消息 斐讯K3是一款AC3150双频智慧家庭路由器，由北欧雅各布延森Jacob Jensen Design设计打造，采用了全向PCB阵列天线、8路PA+LNA、双核处理器。现在IT之家收到了一台斐讯K3白金计划版，这台斐讯K3白金版相比普通斐讯K3来说，最大的不同的曜石黑颜色设计，另外就是专属的白金计划。

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首先，斐讯K3白金计划版的外包装比较有特色，盒子下方多了一些纹样，是不是有点金字塔的感觉？

斐讯K3白金计划版外观采用了曜石黑配色，看上去更加沉稳大气。档次感有所提升。不过IT之家发现，在性能和配置上，斐讯K3白金计划版和其他斐讯K3并无区别。

斐讯K3白金版背面格栅，端口包括1个WAN接口（千兆），3个LAN接口（千兆），1个USB 3.0接口，还有电源开关按钮和充电插头。在尺寸上，斐讯K3是212 mm x 74mm x 230.5mm。

斐讯K3白金版正面格栅，下方有斐讯的英文Logo标识。

斐讯K3白金版底部，还多了一个绑定二维码。

斐讯K3的顶部是多功能显示屏。可以查看网络状态，还有三颗触摸键供触摸操作。

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