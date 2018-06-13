京东笔记本大牌盛典神舟专场：八代i7+GTX1060低至6499元

IT之家6月13日消息 京东618全球年中购物节持续进行中，电脑频道大牌盛典今日迎来神舟专场，活动商品限时特惠，白条3期免息，八代i7+GTX1060低至6499元，领券价更低，点此参与活动。

在今天的品牌日中，神舟精盾系列笔记本直降特惠，部分商品优惠信息如下：

精盾T65E GTX1050Ti 4G独显 15.6英寸商务游戏笔记本电脑(i5-8300H 8G 256G SSD 1080P)日常售价5299元，限时秒杀仅售4988元，点此购买

精盾T67E GTX1050Ti 4G独显 15.6英寸商务游戏笔记本电脑(i7-8750H 8G 256G SSD 1080P)特惠200降至5488元，点此购买

精盾T77E GTX1060 6G独显 15.6英寸商务游戏笔记本电脑(i7-8750H 8G 256G SSD )直降300低至6488元，点此购买

除此之外，活动页面还可领取最高1000元京东618笔记本电脑类满减优惠券以及白条12期免息券等，在超值秒杀板块笔记本5折限时限量秒杀、平板电脑6.18元限时限量秒杀，精选秒杀板块小米、荣耀、联想等人气笔记本限时低价……



根据京东电脑频道的618日程安排，接下来还将有爱普生、惠普、荣耀、ThinkPad等品牌的专场促销，大家可提前设好闹钟，以免错过喜欢品牌的活动。



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