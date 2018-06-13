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直降801元：大疆御Mavic Pro迷你可折叠无人机全能套装限时7198元秒杀

2018-6-13 16:22:21来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家6月13日消息 618期间相信是不少数码达人的幸福时光，京东大批数码潮品都将面临幅度不小的降价潮，大疆也是。IT之家小编发现，目前在大疆创新京东自营旗舰店内，正在举行欢乐购降价促销活动，多款无人机产品大幅降价。其中就包括御Mavic Pro迷你可折叠无人机。

大疆御Mavic Pro凭借小巧的体积和智能的飞行功能获得了不少无人机爱好者的青睐，它采用折叠设计，拥有24个高性能计算内核、支持7公里高清图传、拥有双目立体视觉环境感知系统、4K超高清相机和三轴机械云台。

具体来看，大疆御Mavic Pro配备手柄式遥控器，集成DJI OcuSync高清图像传输技术，有效距离7公里，并支持1080P/720P实时视频传输。同时它还支持双目立体视觉技术，15米内的物体，可以在10m/s的速度飞行中避开障碍。

大疆御Mavic Pro的机身重量为743g，官方宣称最大飞行时间为27分钟，支持最高30帧每秒的4K视频摄像，并且能识别拍摄对象并进行自动跟随飞行，拥有多种飞行模式，包括标准模式、平行模式以及锁定模式。

值得一提的是，目前在京东旗舰店内，大疆御Mavic Pro迷你可折叠无人机全能套装限时7198元，小编算了一下，直降801元，感兴趣的用户可以关注。

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关键词：大疆御Mavic Pro

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