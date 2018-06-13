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徕卡M与拍立得：差的或许只是一个Instant Magny 35后背

2018-6-13 16:29:21来源：爱活网作者：弱鸡13责编：守一评论：

随着数码摄影技术的普及，想必很多人家中的胶片相机早就被束之高阁了吧。但这些胶片相机真的就无可用之地，或者说也玩不出什么花样来了吗？那倒真的不一定，因为现在就有一家设计工作室NINM Lab于近日推出了一款名为Instant Magny 35的相机后背产品，把原来的胶片相机瞬间变成了即影即现的拍立得。

据了解，Instant Magny 35采用了坚固的工程塑料和铝合金，净重约为485g，差不多相当于一台iPad的重量，装在135单反相机或旁轴相机上也能轻松持握。同时，该机器还采用了机动性强的组合式设计可以很轻易的就组装完成，也便于收藏和携带。

在兼容性方面，Instant Magny 35的拍立得后背可以适配徕卡M系统、尼康FM/FE/FA系统、奥林巴斯OM系统、宾得M系统及佳能A系统。我们可以在不需要任何改装的情况下，把自己的135单反或旁轴相机直接变成即影即现的拍立得，该机器支持富士Instax Square方形胶片，也就是说这个后背拍出来的照片都是方形的。

不过别看这只是个拍立得后背，但目前的预售价格为99美元（约合人民币630元）起，在小编看来，这个价格我直接买个拍立得不就得了，为啥还要去买个后背？更何况，我就不信，拥有徕卡M系列相机的人，会真的想把自己的徕卡M变成拍立得？反正如果是我，我肯定不愿意，不管怎么看，这个外观跟精致的徕卡M完成不在一个档次上的好吧！

Instant Magny 35样张：

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关键词：Instant Magny 35拍立得相机

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