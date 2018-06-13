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直降120元！七彩虹电竞旗舰主板京东秒杀仅售509元

2018-6-13 18:36:30来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家6月13日消息 一年一度的京东618马上就要来临了，七彩虹主板有多款热销商品将参与优惠，多款旗舰商品参与秒杀活动。其中战斧C.B360M-PLUS V20游戏主板已在今天提前开启秒杀，原价629元，现仅售509元：点此购买

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战斧C.B360M-PLUS V20游戏主板可完美搭载Intel第八代酷睿处理器，主板采用了7相供电技术和4根DDR4双通道内存条的设计，配备的M.2接口还可以支持Intel Optane存储技术。

主板整体采用E级玻璃纤维防腐蚀材质PCB板，引进超高密度的双向开玻璃纤维，大幅度降低电路短路或故障的发生，加强主板温度适应性与散热性。搭配上为战斧系列量身打造的Battle Axe散热装甲，为主板持续稳定运行保驾护航。

七彩虹战斧系列旗舰主板在今年进行了全面升级。售后方面在继“质保3年升4年”后，又推出“一年换新服务”；外包装方面同样采用了全新设计，更加时尚更加迎合年轻人的喜爱。

除此之外，七彩虹主板还有众多主板参与优惠活动，搭配Intel第八代酷睿处理器的战斧C.B360M-D魔音版V20游戏主板、断剑C.H310M-K PRO V20主板，iGame上一代旗舰级WIFI主板iGame Z270I-WF GAMING等极具性价比的主板都将会有不同程度的优惠！众多产品将在6月18日当天迎来惊喜好价，感兴趣的朋友不要错过。

• 七彩虹京东自营旗舰店直达点此前往

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关键词：七彩虹主板

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