京东斐讯0元购：移动硬盘H1立减50元，K2G路由器抢赚30元

6月14日0点，京东斐讯专卖店旗下电视盒子T1和K2（白）路由器满减优惠，早上8点，天天链N1+移动硬盘H1、悟净A1空气净化器、智能音箱R1、智能体脂秤S7PE、智能排插TC1、K3C/K2P/K2G/K2路由器等爆品满减大促，数量有限，抢完即止。

斐讯京东POP店活动（斐讯专卖店）：

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赚50元/赠闪迪U盘/3期 6/14 08:00 24小时 点此购买 智能音箱R1黑/￥2398 赚101元/6期 6/14 08:00 24小时 点此购买 智能音箱R1灰/￥2398 赚101元/6期 6/14 08:00 24小时 点此购买 A1空气净化器/￥1799

赚200元/12期 6/14 08:00 24小时 点此购买 A1+甲醛滤芯/￥1988 赚11元+甲醛滤芯/12期 6/14 08:00 24小时 点此购买 A1+标准滤芯/￥1988 赚11元+标准滤芯/12期 6/14 08:00 24小时 点此购买 智能排插TC1/￥999 赠1万毫安移动电源/4期

6/14 08:00 24小时 点此购买 电视盒子T1/￥929 赚70元/1期 6/14 0:00 24小时 点此购买 M1空气检测仪/￥799 赠飞科剃须刀/3期 6/14 08:00 24小时 点此购买 智能手环W1/￥759 赚40元/1期 6/14 08:00 24小时 点此购买 K3C/￥1249

赚150元/12期 6/14 08:00 24小时 点此购买 K2P金/￥749 赚50元/3期 6/14 08:00 24小时 点此购买 K2P银/￥769 赚30元/3期 6/14 08:00 24小时 点此购买 K2蓝/￥369 赚30元/1期 6/14 08:00 24小时 点此购买 K2白/￥359 赚40元/1期 6/14 0:00 24小时 点此购买

1、【京东POP】"0"元购斐讯移动硬盘H1！买就送999元，抢赚50元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月14日 08:00 - 6月15日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，4期分期全额返现。

2、【京东POP】"0"元购斐讯K2G 1200M智能双频无线路由器，买就送499元，赠30元E卡！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月14日 08:00 - 6月15日 07:59。

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7、【京东POP】"0"元购斐讯AI语音机器人 R1音箱，买就送2499元，限时秒杀价2498元，领券再减100元，数量有限，售完即止，点此抢购：黑 点此购买 | 灰 点此购买。抢购时间：6月14日 08:00 - 6月15日 07:59。

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