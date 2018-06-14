吃鸡利器性价比突显：七彩虹高端显卡京东618大满减

随着这几天高考的结束，又到了象征别离以及步入人生新天地的毕业季。希望各位莘莘学子们可以发挥出自己理想的水平，考入自己心仪的大学，而大学毕业的朋友们祝各位能找到一份让自己走向人生巅峰的工作吧。相信刚考完的同学们又赶上E3游戏展的举行，玩家之魂早已被各大游戏厂商带来的爆炸性消息点燃，《战地5》《鬼泣5》预告视频放出的瞬间整个会场玩家的声浪气氛更是达到了掀翻屋顶的程度。

《鬼泣5》此次被CAPCOM定义为前作4代的正统续作，我们看到了造型发生了很大变化的4代主角尼禄，动作性依然像前作一样，爽快感十足，尼禄手持“绯红女皇”，与巨大恶魔战斗的场景让人热血沸腾。《鬼泣》系列的制作人Hideaki Itsuno在发布会现场表示，《鬼泣5》是他有史以来制作过的最棒的游戏，本作游戏采用CAPCOM内部专有的RE引擎开发，也就是之前使用在《生化危机7》上的物理引擎，其独特的渲染技术以使游戏具有媲美电影级别的超强画质而著称，使得游戏在图形保真度方面达到了全新的高度，充满真实感的角色设计，还有令人惊叹的光照和环境效果。

同时随着国服腾讯代理的绝地求生消息日渐明朗，看来开服之日也将临近，这个毕业季正值放肆年华的你组好装备放肆开玩吧。刚卸下繁重学业包袱还没组好爱机？没关系，现在刚好正值618京东购物狂欢节，七彩虹旗下高端定制级游戏显卡品牌iGame多款热卖爆款产品均有满减回馈广大玩家等优惠活动，众所周知一款好的显卡才是畅玩游戏的关键，大家不妨来了解一下，活动专题地址：点此前往

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