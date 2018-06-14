【IT之家评测室】小米VR一体机开箱图赏：简洁的灰白配

在5月31日的小米年度旗舰发布会上，小米VR一体机正式亮相。小米VR一体机是首款由小米和Oculus联合打造的VR一体机产品，海外版本Oculus Go已于5月初正式开售。目前IT之家已经拿到了这款产品，下面为大家带来开箱图赏。

本文所有照片均由IT之家摄影师@1900 拍摄。

小米VR一体机不同于我们常见的VR设备，其相当于在一个VR设备中同时集成“手机+VR光学系统+传感器+体感手柄”，有着完整的VR体验，售价相对实惠，同时使用非常方便，不需要连线，不需要借助手机也不用连接主机，开机就能用。

内容方面，小米和Oculus携手打造的小米VR应用商店，有着千余VR应用与视频内容。小米和Oculus合作的内容覆盖了游戏、应用以及视频等各方面，同时还有本地化的爱奇艺VR、优酷VR、Jaunt中国、Asmik ace、Felix & Paul、以及Within等平台的内容。

小米VR一体机的包装风格较为简洁，打开后小米VR一体机、无线体感手柄和配件盒依次排列。

配件盒内的配件包括电源适配器、数据线、5号电池、手柄挂绳、擦镜布、入门指南，以及专为戴眼镜用户准备的眼镜垫圈。

和海外版本Oculus Go相比，小米VR一体机在外观设计上进行了部分改变，同时还针对中国市场的用户特点做了设计上的升级。



小米VR一体机和Oculus Go在外观上的区别在于，小米VR一体机正面是小米的logo，Oculus的logo位于机身侧面，而Oculus Go与之完全相反，正面是Oculus的logo，小米的logo位于机身侧面。

除了logo的位置不同，小米VR一体机和Oculus Go的机身颜色也有所差别。两者正面都采用银色的氧化铝材，但是机身侧面颜色进行了区分，小米VR一体机机身侧面是白色的，而Oculus Go机身侧面是灰色的。

另外，小米VR一体机采用了专为亚洲人打造的定制面贴，更好地贴合鼻梁与脸型，易于拆卸，可反复清洗。而Oculus Go的面贴是完全按照西方人的面部特征设计的，鼻梁的位置更大一些，鼻梁不够高的用户戴上去可能会有漏光的情况。

小米VR一体机的绑带采用高透气织物，可以加速散热；同时采用大眼框设计，并单独加入为戴眼镜人群设计的配件。

光学方面，小米VR一体机采用定制的VR专用Fast-Switch 2K超清屏，动态刷新率可达72Hz，能降低拖影与延迟，内置Oculus特殊调制的衍射光学系统，采用定制异型菲涅尔镜片，可以降低眩光，降低用户佩戴的眩晕感。

小米VR一体机还内置了全景声近场耳机，通过VR头显两侧的导管将声音送到耳边，用户不用戴耳机即可享受到360°环绕立体声。

主要配件方面，小米VR一体机搭配的三自由度无线体感手柄非常贴合手型，握感比较舒适，重量也很轻。

小米VR一体机有32GB与64GB两种存储版本可选，售价分别为1499元与1799元，目前已正式开售，感兴趣的朋友可以关注一下。

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关于小米VR一体机的使用体验，IT之家会在后面的体验报告中进行详细介绍，敬请关注。