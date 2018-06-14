微软Surface Pro 6设计风格大变：终于能有Type-C接口了？

2017年发布新Surface Pro时还不存在Intel第八代处理器，到了2018年，使用新一代CPU的笔记本井喷后，人们开始关心起Surface Pro何时更新。据外媒报道，由于微软要对新一代产品设计进行大改，传闻中的Surface Pro 6平板笔记本2合1产品最早也要等到2019年年中才会到来。

新版Surface Pro 6开发代号为Carmel，用上Intel第八代处理器没有悬念，不过CPU新增两个核心后散热将成为微软需要解决的首要问题，目前已是极限轻薄的Surface Pro内部结构大改将不可避免。至于是否会新增接口还不确定，微软最近推出的Surface Book 2加入了USB Type-C接口，或许是时候给Surface Pro和Surface Laptop也加入相同的接口了。不过新的Surface产品应该仍会保留Surface Connector充电接口。

另外，微软也计划推出一波Surface品牌的PC周边产品，会有一款带麦克风的耳罩式耳机上市，这款耳机和Jabra Evolve系列耳机类似，兼顾降噪和高品质的麦克风，主要面向商务人士网络会议的需求，这款耳机预计会在今年底明年初正式推出。

▲Jabra Evolve

如果上面这些还是Surface产品常规升级和新品推出的话，彭博社带来的消息则要刺激的多。一款廉价的小尺寸Surface平板电脑将在今夏推出，与iPad和一众ChromeBook逐鹿校园市场，而微软还计划在2019年推出50寸可旋转的触屏电脑Surface Hub 2，这款产品的演示视频我们稍早已经见过。最后，Computex2018上Intel推出了双屏笔记本原型机Tiger Rapids，微软也将跟进，在今年推出同类产品。

话说回来，微软的硬件团队一向口风很紧，像这样大规模的新品曝光比较少见，这些消息确实与否还有待验证。不过Surface Pro和Surface Laptop早该有USB Type-C接口啦，看看隔壁水果家的笔记本…