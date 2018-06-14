锤子科技在推出坚果R1手机时，顺便在自家商城上架了一款“坚果QuickCharge 4+快速充电器”。目前市面上在售的快充充电器很多，但支持QC4+快充的却只有锤子这一款，而这款型号为CD106的QC4+充电器也正是坚果R1手机标配的。

为支持QC4+协议，锤子这款充电器采用了USB-C输出接口，官方标称输出规格为5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-5.9V/2A、3.3-11V/2A，最大功率18W，但是从字面上看11V时候能达到22W，输出能力还不错。至于这款充电器的实际性能，小编此前已经做了详细的评测，今天带来的是产品的拆解。按照惯例，先外再内，看看这款全能充电器究竟用料如何。

一、坚果R1原装QC4+充电器开箱

锤子R1充电器使用简洁设计的包装盒，正面是品牌LOGO。

背面的图形示意这是一款充电器。

详细参数标示在这一面标有型号：CD106，输出：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。

顶部“快速充电器”让人一目了然。

打开包装，USB-C口对外。

取出充电器，无其他标配物品。

充电器简洁设计。

有别于普通的USB-A口充电器，锤子第一次在手机充电器上使用了USB-C口，国内首发。

充电器上的标称参数与包装盒上的略有区别。多了两组PPS电压范围，分别是3.3V-5.9V/3A、3.3-11V/2A，这次让锤子充电器领先了同行一个身段。

充电器净重约52.8g，这在手机充电器中属于标准身材。

使用ChargerLAB研发的POWER-Z FL001S检测一下支持的电压档位，与标称的完全一致。

充iPhone8Plus，峰值功率可到18W，支持USB PD快充。

充华为P20 PRO，功率达到15W，支持USB PD快充。

充紫米10号，功率18.5W，已经超出标称18W，说明有一定的设计余量。

二、坚果R1原装QC4+充电器拆解

暴力打开充电器外壳。

取出电路板。

正面来一张特写，打胶到位，大电容和变压器固定的很好。

再看看背面，初级与次级之间有塑料片隔离，安全措施到位。

一、二次侧通过光耦隔离进行输出电压电流反馈，满足CCC认证安全要求，防止电磁干扰。SiF7N65D为深爱半导体的功率MOS。

1791-02芯片为Dialog的PMW初级控制器，型号iW1791。

Dialog iW1791详细资料。

丝印9K01 UA 1810为Dialog最新推出的内置电流检测的PD3.0控制器iW657P，支持QC4+。iW657P使用了Dialog专有的二次侧到一次侧数字通讯技术，当与iW1781或1791搭配时，只需要一颗光耦即可向一次侧传输全部需要的信息，其中包括输出电压请求，输出过电流限制，输出欠压，输出过压，故障和复位信号。iW657P内置光耦驱动器以降低成本，并在D+/D-/CC1/CC2引脚上做了过压保护，并且其可以外置NTC电阻检测过热故障，内部集成了输出电流检测电路，为适配器提供过电流保护。

Dialog iW657P详细资料。

丝印603I为Dialog的同步整流驱动器iW676；SG60N15S为盛廷微电子同步整流管，与iW676组成同步整流。左下方是AO7534 MOS，用于VBUS开关。

Dialog iW676功能介绍。

可以看到初级电解被胶水固定的非常牢固，Y电容后面是绝缘板，隔离变压器和输出小板。

独立的输出小板，为了防止插拔时松动，经打胶固定，拍摄时已经刮掉。

充电头网拆解总结

作为国内首款支持QC4+快充协议并量产上市的产品，坚果R1原装QC4+充电器从发布以来可谓是赚足了眼球。而目前也已经有多款手机支持了QC4+快充协议，坚果这款充电器的发布也将成为国产手机标配QC4+充电器的开端，有利于加速QC4+快充及USB PD快充的普及进程。

从拆解来看，坚果R1原装QC4+充电器的用料也是相当到位的，初级侧采用Dialog iW1791作为PMW控制器、次级由Dialog iW676与盛廷微电子MOS管组成同步整流方案，并采用Dialog最新的PD3.0控制器iW657P作为QC4+协议芯片。总的来说，这款充电器性能优良、做工精致、用料到位。