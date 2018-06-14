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【IT之家评测室】极米H2无屏电视开箱图赏：看爽世界杯

2018-6-14 16:15:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月14日消息 上月极米科技在成都举办春季新品发布会，推出了两款无屏电视H2和H2 Slim以及一款激光电视皓·LUNE，IT之家已经拿到极米无屏电视H2，现在为大家奉上其开箱图赏。

▲作为极米的旗舰无屏电视产品，极米H2将投影仪和机顶盒集为一体，外观继承了H1S的设计，但更加圆润一些。整个机身大小为201x201x135mm，重量为2.5kg。

▲H2采用四通道光路设计，亮度达到了1350 ANSI流明，采用电动镜头滑门，能更好地保护镜头，同时保留了可变光圈功能，提升画面对比度。

▲H2依旧和哈曼卡顿合作，支持双声道立体环绕声，配备双向被动低音振膜。

▲H2的顶部有播放/暂停、切歌、音响模式以及电源按键。另外这个红条比较有意思，支持滑动触摸调节音量。

▲H2背面有很大的散热格栅，底部是丰富的接口，支持耳机插孔、USB3.0、USB2.0、HDMI、HDMI2（支持ARC）、以太网接口、SPDIF（光纤接口），支持U盘直连、直读。

▲H2底部同样有harman/kardon的LOGO，中心是一个标准的三脚架接口。

▲H2的遥控器，极简设计，有开关机、方向选择以及返回/主页、菜单、语音控制按键。

其它特性方面，极米H2具备运动补偿、HDR 10解码等技术，运动补偿技术能够降低体育赛事等运动画面的掉帧、拖影等情况，HDR 10解码技术能够提升片源高动态范围。搭载极米AI，支持语音交互，支持人性化的多轮对话式引导交互。还支持自动对焦、梯形校正和智能辅助校正，即开即用。售价方面，极米H2定价4999元，已经于5月16日限量发售。

▲极米H2参数一览

正值世界杯举办期间，相信极米H2会是看球赛的一个利器，IT之家后续会为大家带来极米H2的体验评测，敬请期待。

极米H2更多图赏：

（拍摄/1900）

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关键词：极米H2极米投影仪

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