低延迟，长续航和好手感，这款300元档游戏鼠标都有了

和日新月异的手机相比，电脑外设的更迭速度要慢上许多，也出现了许多长盛不衰的经典产品。这些生命周期比较长的产品也许不是同时代性能参数最顶尖的，但可靠的体验加上较高的性价比，往往能够被更多人所接受。

最近极客之选收到了罗技新发布的游戏鼠标G304，起初对于这款300元档的鼠标我们并没有感到特别兴奋，不过发现这款产品在社交网络上和粉丝群体中的热度很高，甚至还有人开玩笑说「这才是罗技的真旗舰」。那么，G304到底有何特别之处呢？

熟悉电脑外设的朋友看到G304应该会有似曾相识的感觉，G304使用了和G102/G Pro相同的模具，但是出于省电的考虑取消了鼠标灯效（G字商标不发光）。

实际上，G304的外观最早可以追溯到罗技2005年发布会的G1，这个外观可以说是非常经典了，销售这么多年也充分经过了市场的检验。

G304的背部弧线很大，形状是接近「米粒」那种前后收紧的样子。极客之选认为G304比较适合手偏小的用户使用，可以实现比较好的握持感。

打开G304的背盖，能够看到电池仓和存放nano接收器的空间。区别于办公产品使用的「优联」接收器，定于于游戏鼠标的G304采用了罗技的LIGHTSPEED无线连接技术，使用中可以带来更低的无线延迟。

G304的侧边有两个快捷键，滚轮下方还有一个DPI切换按钮（带灯光指示），值得一提的是，G304的6个按键都可以进行可编程，并且储存在板载内存中，换到其他电脑上可以直接使用。

G304的按键手感非常清脆，按键反馈很明显。根据官方介绍，它使用了「按键张力系统」，能够保证游戏操作中的快速性和每次单击的准确性。

轻量化是G304的一大特点，使用原装五号电池的情况下它的重量不到100g，如果你愿意折腾，搭配重量更轻的电池这个数字还能更小。

在长时间使用鼠标时，轻量化带来的好处是不言而喻的，尤其是在长时间打游戏时，更轻便的鼠标也有助于减小手腕的负担。这也是G304受到很多人欢迎的关键所在。

和极客之选此前介绍过的G603一样，G304也使用了罗技新一代的HERO光学传感器，在速度超过400 IPS时仍能提供出色的精确度，200-12000 DPI范围内（支持零直线修正）。

当然，这个传感器的最大特点就是长续航：G304在性能模式下续航为250小时，耐久模式续航则高达9个月（刚好是采用两节电池G603的一半）。

所谓性能模式，就是鼠标的报告速率低至1ms，可以媲美有线鼠标的性能；耐久模式下报告速率为8ms，日常办公使用场景下完全够用了，但是换来了超长的续航时间。需要注意的是，两个模式的切换必须要在软件内调整，鼠标上没有开关。

和之前罗技的无线游戏鼠标一样，G304也提供了一根接收器的延长线，可以在一些特殊的环境下保证信号的强度。需要注意的是，延长线并不能直接和鼠标相连，也就是说G304没有有线模式。

在硬件配置向G603看齐的情况下，G304进一步提高了性价比，经典的外观和轻量化设计则为它加分不少。G304有黑白两种颜色，官方售价为349元。

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