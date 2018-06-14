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价格5999元起！买小米游戏本免费送小米手环3

2018-6-14 17:17:19来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家6月14日消息 今天，小米笔记本官方宣布，6月14-15日两天，通过小米商城、有品、小米之家、京东等平台购买小米游戏本，即可获赠小米手环3，售价5999元起。

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这款笔记本采用了15.6英寸全面屏，9.9mm边框，屏占比达到81%。具体为，FHD全高清屏，分辨率1920×1080（142ppi），178°广角，300nits亮度，16:9宽屏，72%NTSC色域，高精细防眩光。

摄像头及音响系统的参数为，100万像素摄像头，支持1280×720视频通话，配备数字阵列麦克风。采用2个3W功率扬声器，双音圈双磁路喇叭单元，获得日本Hi-Res Audio高品质音频标准认证。

该机在扩展性方面也毫不逊色，USB-C数据、视频接口，4个USB 3.0接口，千兆网口，耳机麦克风插孔，麦克风插孔，全尺寸HDMI 2.0接口，三合一读卡器均有搭载。

另外值得一提的是，该机可连接2台4K显示器，用户可组建自己的工作站。这款笔记本有多种配置可以选择，售价也不尽相同，各位小伙伴可根据需要选择适合自己的产品。

具体配置及价格如下：

▲点击可看大图

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关键词：小米游戏本小米手环3

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