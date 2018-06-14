想照片曝光正常画面不虚？需知道这些相机使用技巧

如今单反微单等相机产品已经非常普及，但是即便如此你是不是有遇到过明明眼睛看上去挺正常的画面，但拍出来的照片要么太亮要么又太暗的情况，又或者明明拍照时有对上焦，但照片为什么看起来还是虚的？其实，这并不代表你的相机出问题了，而是你需要知道一些关于相机使用和拍照的小技巧。

首先我们现需要了解的是什么叫做“白加黑减”。在拍照时其实这是使用相机拍照中的一种操作方式，简单来说就是拍摄整体偏亮（白）的场景或物体时要增加曝光，拍摄整体偏暗（黑）的场景或物体时要减曝光，目的都是为了修正相机测光的偏差，让照片按照我们的想法获得一个合适的曝光参数，得到一张曝光正常的照片。

什么是曝光、什么是测光？

曝光，是指相机内的传感器接收外界光线，再形成画面的过程。但外界光线有时不可控，如果相机接收光线不足，照片就会太暗，这时候就叫做曝光不足；如果接收光线太多，照片太亮，这种情况就叫做曝光过度。

图中黄色框位置就显示的是相机曝光值，把曝光往0左边调画面就会变暗，把曝光往0右边调画面就会变亮。

测光，从字面上来说，“测”作为一个动词，那么测光就是一个动作过程。没错，测光就是计测光线的明暗，使相机拍照时实现正确曝光的过程，相机中一般有评价测光、局部测光和点测光，具有专业模式功能的相机基本上都支持这三种测光模式。

为什么要白加黑减呢？

在拍摄时大多数人会认为暗时候就该加曝光，过于明亮了就该减曝光，但有时候在用手机拍照时并不适用，因为相机的测光系统已经根据拍摄物体的反射光判断拍摄环境，会自动调节曝光量。比如黑暗的时候测光系统判断画面太暗就已经自动调节曝光让画面变亮了，自己再加曝光的话画质只会更亮甚至过曝。对白色物体进行测光，相机会认为物体太亮自动让画面变暗，所以需要增加曝光（白加），对黑色单反进行测光，相机会认为测光位置太暗了自动变亮，所以需要减曝光（黑减）。

其实冬天拍雪景时就能感受到，如果只用相机自动拍摄，那么得到的照片一般都会比较昏暗，就是因为这是相机测光时认为白色的东西太多所以自己降低了曝光量。那么这个时候就需要增加曝光补偿让照片中的雪恢复它原本的白色。而在拍摄一些黑色物体的特写时，相机认为现场光线不足会增加曝光量，你本来要拍摄的黑色的物体，可能就过曝变成灰色了，这个时候就需要降低曝光让物体呈现本来的颜色。

▲拍摄雪景需要加曝光来还原场景实际的亮度

▲夕阳下减曝光可以拍出非常有意思的剪影效果

总之，“白加黑减”就是是为了弥补相机拍照时测光的局限性，用人工的方式进行干预，得到我们想要的曝光值。

相机的安全快门也很重要

对于一张照片而言，评价其好坏基本的要求自然是就是拍出来是否清晰。在手动模式下（自动模式相机会根据曝光自行调整快门速度）如果想手持相拍摄出一张清晰的照片，最简单的方法就是提高快门速度，但是如果快门太快的话，拍摄出来的照片有可能又会出现曝光不足的情况。所以早在三十年前的胶片时代，摄影师们就得出了一个“手持相机保证清晰照片的最慢快门值”理论，也就是我们今天所说的“安全快门”了。

在以前摄影师拍摄完照片之后是无法即时查看的，照片最终的效果也只能在冲洗之后才能知道，如果照片拍摄的模糊或者曝光不足的话很难进行补救或者重拍，所以在当时“安全快门”的就显得十分有必要了。而如今来到数码时代，相机自然是越来越先进，但并不代表安全快门在如今就不在受用，虽然现在各种镜头光学防抖以及相机传感器防抖技术层出不穷，不过也都是简历在“安全快门”上做出的补偿。

那么到底多少的快门速度算是“安全快门”呢？简单一点来说，安全快门定义就是︰快门值不慢于1/当前镜头焦距。比如你使用的是全画幅相机配50mm的镜头，那么安全快门的快门值就是1/50s；你使用的是全画幅相机配24-105mm镜头，那么当镜头在最广端24mm时的安全快门就是1/24s，反之在70mm端的时候安全快门就变成了1/100s，所以“安全快门”并不是一个固定的数值，而是根据镜头焦段的不同而变化。

另外，需要的是，安全快门的数值是建立在35mm全画幅焦距上的，如果你使用的是APS-C画幅或M4/3系统的相机，那么还需把所搭配镜头的焦距换算不同传感器尺寸的等效焦距。如佳能APS-C画幅相机搭配50mm镜头，需要×1.6的“焦距转换系数”，所以50mm的镜头在佳能APS-C画幅相机上面的等效焦距为80mm，因此安全快门实际为1/80s，而并非1/50s；M4/3系统相机的话则需要×2.0。

总之想要用好手里的相机，可能光着亮点还不够，但是保证画面曝光正常和清晰是拍好照片最基本的要求，也是了解自己相机的一个开始。如果你还没有一款中意的相机，那儿不妨趁着现在618促销期间各大电商品牌都有很大的优惠促销活动，老挑选一款合适的相机吧。