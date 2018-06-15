【IT之家评测室】惠普战99商务笔记本图赏：生产工具也能如此性感

在市面上除了游戏笔记本以及普通的商用笔记本之外，还有更多种类的的商务笔记本，这些商务笔记本将会搭载Nvidia或者AMD的专业显卡，并且在特定的场合例如视频渲染、图形模拟，设计加工等领域发挥自己的作用，如果说游戏笔记本绝大部分时间是用来休闲和消遣，那么商务笔记本则把宝贵的时间转化为真金白银，是真正的生产力工具。

和大家熟知的游戏本一样，商务笔记本也经历了多年的进化，同时伴随着Intel在4月3日推出的全新第八代移动处理器以及屏幕显示技术的进化，这些产品在硬件参数和外观也有了突飞猛进般的进步，显得更加性感。

目前IT之家已经拿到了惠普最新的战99商务笔记本，就让我们一起来欣赏下这台性感优雅的商务笔记本吧。

惠普战99商务笔记本采用银白色的色调，和沉闷的黑色相比显得更加活泼，同时得益于最新的Intel酷睿第八代处理器，整个机身并没有显得十分笨重，让人抛弃对于高性能商务笔记本傻大黑粗的成见。

在商务笔记本的A面，我们没有看到久违的“HP”LOGO，而是惠普新近采用的LOGO，观感简洁，给人一股耳目一新的感觉。

而在笔记本的B面，战99采用的是一块尺寸为15.6英寸的窄边框屏幕，整体观感比较出色，同时“HP”的新LOGO也出现在笔记本的正中心，给人带来了一股莫名的新鲜感。

我们再来看下惠普战99的C面，与其他笔记本不同的是，战99的C面并不是循规蹈矩地采用矩形设计，而是在上部采用倒角设计，增加了整机的锐利感，同时惠普战99配备了B&O认证的扬声器，为用户提供优质的外放表现。而在战99的右下角则安放着指纹识别模块，能够有效地保护用户的隐私，尤其是从事敏感行业的工作者。

此外战99所采用的键盘仍然是惠普常用的巧克力键盘，同时得益于15.6英寸的机身，数字小键盘也加入了进来，在使用上增加了便利性。惠普战99所搭载的键盘具有清脆的打击感，键程适中，还是比较舒服的。

惠普战99的散热系统

惠普战99的D面可以明显感觉到边缘的倒角设计摆脱了旧有的正方的形状，同时战99采用的是四个橡胶垫脚长条，这样子可以使机身略微抬高于平面之上，方便商务笔记本的散热风扇进气。

由于商务笔记本经常需要连接不同的外设，因此在惠普战99上面我们可以看到各个种类的接口，十分齐全。包括RJ45、HDMI、USB 3.0、支持“雷电3”的USB Type-C、3.5mm耳机接口和多合一读卡器，囊括了主流的所有接口，给野外商务笔记本提供强有力的扩展支持。

惠普战99裸机的重量为2.395千克，大约为4.8斤。这个重量和普通的轻薄本相比显得有些笨重，不过考虑到商务笔记本需要的强大性能以及出色的散热，因此尚可接受，和目前大红大紫的轻薄游戏本的重量不相上下。

惠普战99全家福

简洁与时尚，是我对惠普战99的初步印象，银色的外观也让这款产品摆脱传统商务笔记本的保守配色，显得活力十足，同时4.8斤的整机重量也在用户的接受范围，同时也方便携带。

如今的商务笔记本已经不再拘泥于无趣的外观和沉重的身躯，尽管性能出众，但是这些商务笔记本更像是普普通通的笔记本，同时在这个由颜值决定购买力的社会，高颜值带来的就是用户的认可，而惠普战99商务笔记本也让我们看到，原来商务笔记本也可以如此性感。

说完了外在，这款笔记本的实际性能究竟如何？IT之家将会在今后为大家带来更为详细的答案。

惠普战99商务笔记本购买地址：点此购买