【IT之家评测室】颜值出色的生产力工具：惠普战99商用笔记本评测

目前市面上拥有商用笔记本的厂商很多，不过搭载专业显卡的商用笔记本并不是很多，基本上只有惠普、ThinkPad等厂商拥有搭载专业显卡的商务本。

Intel在4月3日正式发布了第八代酷睿处理器，和上一代处理器相比，核心的增加让CPU性能大幅提升，对于商用笔记本来说，CPU性能的大幅提升自然能够让其拥有更为出色的性能体验，提升工作效率。

惠普在最近公布了惠普战99商用笔记本，除了全面提升性能之外，还改变了商用笔记本的配色，让这款产品在颜值上有巨大的提升。目前IT之家已经拿到了这台商用本，就让我们一起来看看高颜值的商用本能够带给用户怎样的体验吧。

一、外观：银色配色夺人眼球

惠普战99商用笔记本采用银白色的色调，和沉闷的黑色相比显得更加活泼，同时得益于最新的Intel酷睿第八代处理器，整个机身并没有显得十分笨重，让人抛弃对于高性能商用本傻大黑粗的成见。

在笔记本的A面，我们没有看到久违的“HP”LOGO，而是惠普新近采用的LOGO，观感简洁，给人一股耳目一新的感觉。

我们再来看下惠普战99的C面，与其他笔记本不同的是，战99的C面并不是循规蹈矩地采用矩形设计，而是在上部采用倒角设计，增加了整机的锐利感，同时惠普战99配备了B&O认证的扬声器，为用户提供优质的外放表现。而在战99的右下角则安放着指纹识别模块，能够有效地保护用户的隐私，尤其是从事敏感行业的工作者。

战99所采用的键盘仍然是惠普常用的巧克力键盘，同时得益于15.6英寸的机身，数字小键盘也加入了进来，在使用上增加了便利性。惠普战99所搭载的键盘具有清脆的打击感，键程适中，还是比较舒服的。

由于商业用户经常需要连接不同的外设，因此在惠普战99上面我们可以看到各个种类的接口，十分齐全。包括RJ45、HDMI、USB 3.0、支持“雷电3”的USB Type-C、3.5mm耳机接口和多合一读卡器，囊括了主流的所有接口，给工作在野外的用户提供强有力的扩展支持。

惠普战99裸机的重量为2.395千克，大约为4.8斤。惠普战99商用本也让我们看到，商用本的颜值也可以十分出众。

二、性能：八代酷睿与Quadro显卡相辅相成

▲惠普战99商用笔记本具体参数

既然惠普战99商用笔记本搭载的是专业显卡，那么这一次IT之家将会使用为专业显卡打造的测试软件来对这款商用笔记本进行测试，自然也就不会测试Quadro P600的实际游戏表现，当然我们还是会测试Quadro P600显卡在CUDA-Z中的图形性能表现，CPU的性能测试还是原来的测试软件，包括CineBench R15等。

▲Quadro P600专业卡参数

CineBench R15

Cinebench r15中文版是一款基于Cinem4D引擎的处理器测试软件，它可以同时测试处理器子系统、内存子系统以及显示子系统。和大多数工业设计软件一样，CineBench可以完善地支持多核/多处理器，它的显示子系统测试基于OpenGL。

在CineBench R15的测试中，惠普战99商用笔记本搭载的Intel Core i7-8850H取得了1034分的成绩，这个成绩可以说发挥了Intel Core i7-8850H处理器应有的实力。

CUDA-Z

CUDA-Z就像我们常用的GPU-Z，但是具体参数就变成了针对CUDA应用方面的信息，支持CUDA信息查询，还可以测试电脑CUDA的速度，由于部分专业软件支持CUDA加速，因此CUDA的性能对于专业显卡来说十分重要。

SpecView Perf 12.1

SpecView Perf 12是得到业界普遍认可的老牌专业显卡软件测试，也是得到各大媒体一致采用的，最重要的专业显卡性能测试手段。在SpecView Perf中包含了AutoCAD、UG、CATIA、CERO、MAYA等各类专业级的应用负荷测试包，能完整地体现出显卡在专业设计方面的性能高低。

可以看到和游戏软件不一样的是，不同品牌在专业软件测试下的性能差异还是挺大的，例如惠普战99商用笔记本所搭载的Quadro P600专业卡尽管只有384个流处理器，从游戏卡角度来说性能并不出色，但是在实际专业软件测试中，Quadro P600在部分测试项目组的性能甚至和Radeon RX 480不像上下，绝大部分测试的专业性能与Radeon RX 560类似。

IT之家在这里简单介绍下SpecView Perf 12内置的各种测试单项，毕竟大家平时接触专业应用比较少。

CATIA-04测试的项目包括线框图、抗锯齿、着色图、轮廓线加强着色图、视野景深、环境光吸收着色等，合计有14个测试子场景。而P900取得了81.07的不俗成绩，说明其非常适合CATIA应用，是航空航天以及汽车制造等行业用户的理想之选。

Creo-01测试包含了多个获Creo 2支持的渲染模式，例如线框图、抗锯齿、着色图、轮廓加强着色图、着色倒影图等；而P900的测试成绩为63.03，说明其图形渲染能力较为出色。

Energy-01重点针对的是石油天然气行业的实体渲染应用，因此对商用本系统内存和显卡显存的容量需求极高（分别不低于12GB和4GB）；而P900很顺利的通过了此项实测，说明其基本能满足该行业的需求。

Maya-04测试模型是包含72.75万顶点的电力厂场景，测试内容相当丰富，包括着色、屏幕空间蔽塞着色、屏幕空间蔽塞着色多采样抗锯齿、屏幕空间蔽塞着色多采样抗锯齿+浮点渲染对象、屏幕空间蔽塞着色多采样抗锯齿+浮点渲染对象+权重平均式半透明、线框图。可以说是对笔记本核心硬件综合能力的考察，而P900取得了53.65的得分，表现很不错。

Medical-01测试比较偏重纹理处理和显存带宽的压力，即考验CPU和显卡的能力，P900取得了23.11的成绩，较上一代同级别商用本产品有一定提升，表现令人满意。

Showcase-01测试模型规模达800万顶点，作为SPECviewPerf首次引入的DirectX渲染测试项目，P900取得了48.37的好成绩，对于需要经常执行大量渲染工作的专业用户来说是不错的选择。

SNX-02测试同样包含两个测试模型，规模分别是715万顶点和8.45万顶点；P900的测试成绩高达75.21，说明其可轻松满足大型装配设计和组装的需求。

SW-03测试模型规模范围从210万顶点到21000万顶点，测试包括着色图、边缘着色图、环境光吸收等测试项目。P900取得了93.84的出色成绩，这对于Solidworks用户来说，将带来极致体验。

LUXMark 3.0

LUXMark 3.0是目前应用得最广的OpenCL性能测试工具，也是专业显卡测试工具中的常客。

在LUXMark-Ball的测试中，Quadro P600专业卡的性能和Radeon RX 460类似，比同样是专业卡的FirePro WX4100略强。

三、温度及噪音

八代酷睿处理器似乎对大部分的笔记本来说都是一道坎，那么惠普战99商用笔记本能不能压制八代酷睿处理器的发热呢？

我们通过运AIDA64等工具来查看惠普战99商用笔记本的温度。

经过我们的测试，在AIDA 64单拷FPU的情况下，CPU的频率维持在2.6GHz左右，此时CPU温度保持在85度左右。

惠普战99商用笔记本在待机状态下为46.7分贝，而在满载情况下为61.9分贝。46分贝大约为办公室办公的声音，而62分贝和人正常交谈的声音相差不大，这属于正常水平。

四、总结：商用笔记本也能拥有出色颜值

在如今颜值当道的今天，传统的黑大粗的商用笔记本已经愈发不入年轻一代的法眼，因为对他们来说，商用笔记本不但要性能出众，更要颜值出色，让人一看就有购买欲。

惠普战99商用笔记本从外观来看已经和普通的笔记本相差无几，甚至可以当做普通的笔记本进行使用，同时银色的配色以及独特的设计都让这款产品在商用笔记本中脱颖而出。

此外Intel的第八代酷睿移动处理器的推出也让惠普战99商用笔记本的性能如虎添翼，同时特殊工作者对于CPU性能的追求就像游戏笔记本对于显卡性能的追求一样，永无止境，多多益善。因为对于使用高端商用笔记本的用户来说，出众的性能就是代表高效率，在相同时间内创造更高的价值。

这款商用笔记本的价格在万元左右，当然对于一款创造价值的生产力工具来算，出众的性能以及时尚的外观让惠普战99商用笔记本物有所值。

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