【IT之家评测室】小米8体验：超越iPhone X的相机，不一样的8周年代表作

相比入门机、中端机的白热化战争，手机界的机皇之争同样“战火滚滚”。无论是价格、技术还是性能，苹果一直是引领行业的存在，可以说是智能手机的范本。而安卓阵营的旗舰机，小米8必定是今年的热门选手。



5月31日，小米发布最新旗舰手机小米8（查看图赏）。“数字系列”是小米的爆款，拥有为发烧而生的性能配置，以及打动人心的性价比。这次的小米8，命名方式跳过7代，官方说既是全面超越期待（七代），也是纪念小米8周年。

▲小米8真机实拍，IT之家编辑1900拍摄

有人戏称，小米8是“翻版iPhone X”。个人认为，小米8在一些细节上，有超越期待的方面。例如，超越iPhone X的DxOMark相机评分，超精准定位的双频双路GPS，加入AI训练计划并更全能的小爱同学，以及更贴心的“MIUI自然音”音效等。

IT之家编辑溪风长期使用魅族手机，但经过这次体验，想替小米8说：我就是我，是不一样的小米8周年奋斗代表作，也是小米对所有人的承诺——永远相信美好的事情即将发生。

一、硬件和外观：骁龙845、刘海屏并不意外

IT之家拿到的小米8，是6GB内存+128GB存储版本，价格2999元。小米8配置如下。

这个配置没有太大惊喜，是安卓旗舰的主流，也是目前最便宜的骁龙845手机。

外观方面，小米8机身背部采用四曲面玻璃，水滴弧收腰设计，手感轻薄圆润。6.21寸的小米8，整体尺寸相当于传统5.5寸手机大小。

小米8的刘海屏，包含前置相机、距离传感器、听筒、红外照明元件、红外相机等5个元件。因此除了后置指纹解锁，还支持红外人脸识别解锁。实测中，就算是全黑环境，也几乎是亮屏瞬间即“刷脸”进入桌面。

▲小米8刘海屏元件，图自小米发布会PPT

至于更多的黑科技，如全透明玻璃后盖、压感屏幕指纹识别、“Face ID”人脸识别和3D动画表情包（基于3D结构光技术）等，属于小米8探索版。

二、双频GPS：打车、导航实现超精准定位

小米8的亮点功能之一，是全球首发双频GPS。

相比市面上普通的单频GPS手机，小米8使用L1频段和L5频段，进行双频定位。对于所有使用定位服务的软件，如地图、叫车等App，都可有效避免定位不准的问题。

此前，所有手机都只通过L1频段定位，最高精度也就5-10米，在楼宇密集区甚至可能漂移20米以上。而小米8采用的双频GPS技术，可以让定位精确至3-5米。

▲小米官方演示的定位路径对比图，绿色小米8，红色三星S9，黄色iPhone X

通过小米官方实测可以看出，采用了双频GPS的小米8，在航天桥下环岛导航时，定位点几乎完全按照轨迹路线，而单频GPS的其他手机因为受到高架的信号干扰和阻挡，导致定位点大幅漂移。

IT之家编辑做了单点定位测试，地点在宁夏路附近公交站，对比小米8、魅族PRO 6 Plus的GPS定位功能，以下是截图。

可以看出，小米8定位非常精准，就在公交站边上。而魅族PRO 6 Plus，定位出现偏差，距离公交站近10米。

三、拍照：全面AI化，小米最好的拍照手机

近年来，“拍人更美”成为小米手机主打的线下海报宣传语。相机行业专业评测机构DxOMark，对小米8的拍照评分105分，视频评分88分，综合99分。其中拍照评分超越iPhone X，位列全球第四。

小米8后置相机，沿用与小米MIX 2S相同的双1200万像素双摄组合，主摄采用索尼旗舰传感器IMX363。前置相机2000万像素，支持3D微整形美颜。

华丽的硬件参数，加上极高的DxOMark拍照分，可以说“拍人更更美”了。那么拍照实际体验如何？下面看看IT之家编辑拍摄的非专业样张，仅供参考。所有样张默认开启AI场景相机，自动模式，后期仅作尺寸处理，点击可查看大图。

首先来看前置相机的照片。

▲前置相机-人像模式，从左到右为美颜0、1、2级，模特：三拿

▲前置相机-人像模式，从左到右为美颜3、4、5级，模特：三拿

▲前置相机-人像模式，从左到右为美颜0、1、2级，模特：sasuke

小米8的前置相机，美颜相对自然，可设置1到5级的美颜级别。从这几组对比图里，可以看出比较明显的美颜效果。不过我发现，前置相机在人像模式下，有时无法很好的虚化背景。例如模特sasuke美颜3级的照片，背景仍然清晰可见。

另外，前置相机还支持美型，也就是小米说的3D微整形，包括瘦脸、大眼、芭比鼻、苹果肌、花瓣唇、翘下巴等，拖动滑杆能调节美型程度，具体可看下方样张。

▲从左到右为“花瓣唇”程度最小、最大，可以看出嘴唇变厚了，模特：萌萌

▲从左到右为“翘下巴”程度最小、最大，可以看出下巴变长了，模特：萌萌

下面是更多前置相机的样张。

▲前置相机-人像模式，从上到下为美颜1、2、3级。模特：嘭哈哈

▲前置相机-人像模式，从上到下为美颜4、5级。模特：嘭哈哈

可能是“嘭哈哈”同学本身肤质不错，美颜1到5级的差别，看起来并不是很明显。由此可以看出，小米8的美颜并不是随意的磨皮美白，而是会根据人物面部肤质，实时调节美颜力度，更注重自然程度。如果是其他第三方软件，可能会直接把皮肤磨的过白，显得不自然。

▲前置相机-美颜1级，从上到下为普通模式、人像模式，模特：若雨凌风（米粉）

▲前置相机-人像模式，美颜1级，模特：西班牙煎饼（米粉）、吃茶

接下来再看后置相机的表现吧。

▲后置相机-人像模式，模特：sadie

▲后置相机-人像模式，模特：七彩阳光

小米8的后置相机配置，和小米MIX 2S相同，但官方称优化提升了软件算法。从样张来看，画面表现细腻，色彩丰富。

前置和后置均支持AI场景相机。开启该功能后，系统实时优化调校，自动增加画面饱和度、亮度。例如蓝天会更蓝，树木会更绿，给普通用户省却了后期修图的麻烦。具体看下方样张。

此外小米8对照片的后期处理，新增影棚光效，类似iPhone的人像光效模式。通过后置相机的人像模式拍照后，照片右上角会出现类似朋友圈的图标，点击就能设置添加光斑、光效。

这个界面能调节虚化强度，添加不同形状的光斑、光效，让照片更显文艺范儿。不过测试发现，遇到复杂背景时，部分效果容易抠图不准确。具体看下面的样张和效果照片。

▲后置相机-人像模式，未添加立体光效的原图，模特：三拿

▲立体光效有时抠图不全，例如左图的人脸和手臂，右图的身体和手臂连接处，模特：三拿

夜景方面，画面整体效果不错。光线较暗环境下，会出现轻微涂抹、噪点的情况。下面是样张。

四、系统：MIUI 10，更智能的全面屏系统，颜值和细节都更好了

随小米8一起发布的MIUI 10，为全面屏做了新的设计和优化。界面上，MIUI 10舍弃了很多分割感强烈的色块元素，变得更加融合、统一。具体看下面的一组截图对比，左为MIUI 9，右为MIUI 10。

▲任务切换界面改成纵向，一次能看到更多后台应用。

MIUI10还升级了语音助手小爱同学，支持支持熄屏状态下的语音唤醒。熄屏状态下，对着手机说“小爱同学”，就能唤醒小爱。

同时，小爱同学在桌面有独立的App界面了。在这里可以查看技能教程，并定制自己的训练计划。什么意思呢？就是你可以成为小爱的老师。进入“我的训练-新建训练”，输入你对小爱说的话，然后添加小爱的回应，可以是一句话、一段录音、设备控制，或者录屏教学。

比如我的训练计划是，当我说“签到”，小爱自动帮我打开“IT之家”App，签到领取金币。通过录屏教学，就能达到这样的效果。

将上述训练计划拓展，还可以做更复杂的操作。例如发布会上的例子，对小爱说“我全都要”，则自动进行系列操作：什么值得买App领红包，多看阅读App签到领书券，京东App领京豆。怎么样，是不是很方便？

当然，就算你不做任何训练，小爱同学本身也已经非常强大，普通的对话问答不在话下。此外，开启驾车模式后，小爱能全面智能的接管手机，帮你打电话，收发短信、微信、QQ消息等。

IT之家对小爱同学做了两个测试。一个是发微信红包和消息，另一个是上文说到的IT之家自动签到领金币。演示视频可见本节结尾。

MIUI 10还有一个让我惊喜的地方，甚至让人对这种细节产生敬意。那就是更愉悦的音效系统，官方名称“MIUI自然音”。MIUI负责人洪峰说：

“世界上没有两片相同的叶子，MIUI 10也没有相同的通知音。”

MIUI自然音，源于大量的自然界音效素材。用到系统通知音效里，每一条相似而不相同，让音效动听又不打扰。小米能关注到这个细节，真的很棒，也刷新我作为魅友的认知。演示视频如下。

▲体验小米8的MIUI自然音、小爱同学发微信红包

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看，或点此到微云下载原视频）

五、性能：3千元内安卓机皇，旗舰的跑分和流畅度

虽然跑分也有不客观的因素，但目前仍然是相对直观的测试指标。以下是小米8在安兔兔、Geekbench 4上的参考跑分。

可以看到，小米8的安兔兔测试26.7万分，Geekbench 4单核2458分，多核9048分。

作为参考，目前安兔兔排名第一的一加手机6是27.4万分，排名第五的三星Galaxy S9+是26.3万分，其实这几个分数都很接近。至于Geekbench 4排行榜，目前排名第一的三星Galaxy S9+，单核3391分，比小米8高一些，多核8690分，则稍低于小米8。

旗舰级的配置，打开各种App的速度自然很快，运行也很流畅，主观体验让人满意。在此选择淘宝、微博、IT之家这3款App进行渲染测试。测试方法为，开启应用并等待数据全部加载完成后，匀速滑动页面，观察屏幕渲染用时条形图。

▲曲线渲染测试图，从左到右依次为淘宝、微博、IT之家

实测中，3款应用都表现流畅，没有卡顿。从测试图来看，淘宝、微博偶有掉帧，但实际体验感觉不明显。IT之家App则表现稳定，一直很顺滑。

游戏方面，小米8支持《王者荣耀》高帧率模式。在游戏设置里开启后，最高画质下，帧率基本在59-60之间，温度最高36.4度。

▲《王者荣耀》实测最高温36.4度

换到另一款游戏《绝地求生：刺激战场》，画面品质设为HDR高清，帧率设为超高，打开抗锯齿，基本是最高画质。运行过程中基本流畅，没有出现卡顿。温度比《王者荣耀》稍高，最高38.7度，但这种发热感尚在可接受的程度。

▲《绝地求生：刺激战场》实测最高温38.7度

六、续航：中度使用情况下，预计1天半充电1次

续航方面，我大概使用了18小时，消耗电量近90%（从95%到7%）。过程中，主要用来拍照、看新闻，另有8小时左右待机。按中度使用情况下，预计1天半充电1次。

小米8电池容量3400mAh，支持QC 4.0+快速充电协议，不过标配充电头为18W的QC 3.0。同时，相比小米MIX 2S，小米8不支持无线充电。IT之家实测，电量从0%冲到100%，大概花了1小时45分钟。其中前35分钟冲入电量50%左右，前1小时冲入电量81%。

七、总结：8年力作，有点平淡和瑕疵，但会成为爆款

走过8年历程的小米，在今年上市前发布了小米8。虽然在很多人看来，外观没有亮点，没有双扬声器，取消了红外线开孔和耳机孔，硬件也是旗舰机的常规款，但是IT之家编辑认为这些不影响它成为爆款。

经过2016年低谷的小米，在2017、2018年迎来销量逆市上涨的大丰收。背后的原因，雷军在发布会上说是技术创新、模式创新，做新零售和互联网服务。

今年的小米8，仍然是一款性价比极致、综合体验均衡的全面屏手机。四曲面玻璃机身，超精准定位的双频GPS，更加AI化的相机，旗舰级的硬件配置，再加上2699元起的售价，都让它在市场上极具竞争力。如果你的预算在3000元内，且比较看重硬件配置、拍照功能，那么小米8是值得入手的机型。

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