选iReader还是kindle？别忘了，你得是个Reader

越是过了读书的最好年纪，越是觉得读书很重要。



互联网爆炸的信息给人们带来了便利，也放大了人懒惰的天性。以微信公众号为代表的快餐化阅读成为几乎每个人追逐的最好体验，正如一日三餐只食炸鸡薯条。阅读从来不是休闲，相反可能是修行。但这和人们时间碎片化的现状相悖，所以诞生了kindle。

kindle的成功让人们看到了移动的严肃阅读是有市场的，所以我们又看到了后来者，例如在国内做得比较有名的iReader电子阅读器。

IT之家曾对iReader Ocean和iReader T6阅读器做过评测，小编在评测的过程中也有过自己购买一部的想法，于是就自己给自己出了道选择题。小编确实在kindle和iReader之间做过纠结，这种纠结本质上是虚无缥缈的品牌信仰和现实本地化用户体验之间的抉择，类似的选择题太多了，你一定也遇到过。

怎么选？

米兰·昆德拉在《不能承受的生命之轻》里指出，“Kitsch所引起的感情是一种大众可以分享的东西”，他进一步指出一个例子，当人们看到在草地上奔跑的孩子，可能会因为Kitsch引起两种前后紧密相连的泪流。

第一种眼泪说，看见孩子们在草地上奔跑着，多好啊！ 第二种眼泪说，和所有的人类在一起，被草地上奔跑的孩子们所感动，多好啊！

作者强调，第二种眼泪使Kitsch更Kitsch。

Kitsch，指的是一种“刻奇”心理，是被一种高尚的情感打动之后的廉价复制，是一种自我沉浸的感动或感伤，极端的刻奇会强制别人也一起感动。就像上面例子中的第二种眼泪，他会希望别人也和他一起，因为草地上奔跑的孩子而感动。

就像，我们肯定kindle作为电纸书先行者，在市场和用户都不理解的时候不计代价地去推行，它为移动严肃阅读市场繁荣做出的贡献某种程度上是基于一种高尚的精神。但是放在今天，如果我们将这种精神强行上升为一种信仰，那么在选购产品时就会左右我们的判断。如果基于此进行传播，则会左右更多人的判断。

所以在选择kindle和iReader，或者其他类似的两种产品之前，我们要先放下“刻奇”的这种心理。

单纯地从用户体验来讲，更了解中国用户的，肯定是iReader。首先，iReader相比较kindle更具有性价比，这在国内市场是一大杀伤力。小编随机对比了kindle和iReader几款产品个字的硬件参数和售价，足以证明这一点。

在阅读体验方面，iReader有丰富的排版样式，行间距、段间距、上下左右间距均可以自己设定，还有近20种字体可选，而Kindle在这方面的选择要局限很多。

在传书方面，除了基本的USB线传书，iReader支持WiFi传书，脱离数据线很方便，而Kindle在这方面要更麻烦一些，绑定邮箱推送会有一定的等待时间，根据网上的一些方法也能达到WiFi传书类似的效果，但对于怕麻烦的人来说，可能就不会去折腾了。

手机上的《掌阅》App在阅读体验上相信大部分用户是予以肯定的，并且已经自成阅读小生态，影响大批国内读者，通过下面这一组数据可以证明：

其实在小编看来，iReader电子阅读器就是将掌阅的阅读生态搬到了阅读器这样新的终端上，因此对于国内用户而言，在和手机之间同步书籍、阅读进度管理等数据信息理应由足够优势。而Kindle虽然也有这样的功能，但Kindle在手机App端的体验并没有掌阅细腻，市场份额亦不及后者，因此在生态粘性方面，iReader在国内市场的优势也是明显的。

中国互联网企业相较于国际巨头，在了解本地用户心理和需求，琢磨用户体验方面有着天生敏锐的嗅觉，这可能是iReader相较于kindle的最大优势，也是最好的牌。

除了这些，iReader在国内市场的背后，还有掌阅对原创内容IP的保护和积累，用签约管理和福利保障等措施积累原创作者，这些是热门IP诞生的源头，紧接着，就是围绕IP的泛娱乐化，例如改编影视、漫画等作品。

综合这些，如小编在文章前面所表达的，iReader和Kindle之间，可能只相差“信仰”两个字。但是，任何企业也都无法小看这两个字，你必须有雄厚的创新底蕴，是行业的开拓者。这是掌阅面前最大的天堑。

那么我们该选哪一个？IT之家小编认为，在这种事情上，有信仰的追逐信仰，看现实的追逐现实，没有任何对错，前提，你是一个真正的Reader。如果遵从了自己的选择，但选回来最终沦为压泡面，就要警惕是否陷入了“刻奇”。

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