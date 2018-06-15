再过两个月，我们就能买到希捷牌SSD了

CES Asia 2018后脚还没走，今天NAB Show 2018就赶着世界杯开幕的喜庆气氛开展了，展会规模不大只用了上海浦东新国际博览中心的W1和W2馆，不过但凡和影视行业沾点边的厂家都会借此机会来提升自己的存在感，在存储这一环上，希捷也有发言权，所以今年的NAB Show，他们带着旗下专供影视创作人群的高端存储品牌LaCie来参展了。

希捷LaCie的两条产品线，移动存储和桌面存储也都悉数亮相，其中重点出场的是今年CES上发布的LaCie DJI Copilot移动硬盘，其可算作是希捷Fly Drive的升级版，配备了1英寸的电子墨水屏，可根据提示单按键操作而不用PC介入就能从无人机的存储卡里把航拍素材给备份到硬盘中。

DJI Copilot也和LaCie旗下的Rugged移动硬盘一样采用了全三防设计，方便摄影师野外出行取景，其接口也非常齐备，USB 3.0、SD卡槽（可通过配件转接CF卡）、microUSB口和支持雷电3协议的USB Type-C应有尽有。而且移动硬盘内还包含了一颗5000mAh的电池，不光可为墨水屏供电还可给移动设备充电，相当多能了。

桌面产品则是big系列DAS全家福，从单盘位到12盘位五款不同容量的产品一字排开气势十足，big系列的绝活当然要算全系列配备双雷电3接口了，最大可菊花链串6个雷电3设备，适合影视创作人员的多高清大屏工作环境，最高超过2GB/s的传输速度也是这群人的对数据存取的刚需。因为是希捷旗下的品牌，里面的HDD当然都是希捷本家的IronWolf Pro酷狼盘。

希捷表示自己前不久也在星云企业级硬盘上实现了单盘14TB容量，这一容量级别很快也会加入到IronWolf Pro以及Barracuda Pro系列中，也就是说LaCie big系列的DAS存储空间会进一步上升。

不过更让让人关注的是希捷终于要在消费级固态存储端有所动作了，前不久尘埃落定的东芝闪存业务收购中，希捷也是买家团的一份子，相信他们已经在其中获得了新型NAND芯片的产能，加上自己也有曾经买下SandForce的技术积累和再发掘，做SSD产品应该是水到渠成的事。

现场希捷有摆出目前他们已经出样的企业级SSD产品，M.2形态和2.5寸封装形态的固态盘都有，希捷工作人员表示届时消费端也会发布高性能的NVMe SSD；至于进入市场的时间点，希捷称预计会在今年的7月份到8月份正式推出新品SSD，届时我们可以期待一下存储老厂是否能在已经成熟的SSD圈里有所斩获。