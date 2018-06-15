斐讯商城0元购：以太星球云算力/智能母婴灯L1首发，智能手表W2抢购

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【斐讯商城】6月燃动全橙！全民狂欢节，乐享优惠！！！

优惠券类型： 满2500-150、满1500-100元、满700-50、满399-30

领券时间：6月14日-6月18日

用券时间：6月16日-6月18日

领券链接：点此领取。

备注：

1、除了W2，全场可使用平台优惠券

2、每种类型优惠券限领3张。

斐讯官方商城活动（点此进入）：

商品名/活动价 优惠/返现

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以太星球云算力/￥744 领券赚55元/2期 6/16 0:00 开抢 点此购买 智能母婴灯L1×2/￥703

领券2台赚95元/1期 6/16 10:00 Plus会员优先抢 点此购买 智能手环W3/优购码 预约抢购 6/16 10:00 开抢 点此预约 智能手表W2/￥1394 Plus会员专享抢购/6期 6/16 10:00 开抢 点此购买 X3扫地机器人/￥1844 Plus会员领券赚155元/12期 6/16 0:00 开抢 点此购买 天天链N1/￥944 领券赚155元/3期 6/16 0:00 开抢 点此购买 智能插线板DC1/￥434 领券赚65元/1期 6/16 0:00 开抢 点此购买 K3银/￥1894 领券赚105元/赠除螨仪/12期 6/16 0:00 开抢 点此购买 智能手环W1/￥704

领券赚95元/1期 6/16 0:00 开抢 点此购买 体脂秤S7/￥514 领券赚85元/1期 6/16 0:00 开抢 点此购买 M1检测仪金/￥694

Plus会员领券赚105元/3期 6/16 0:00 开抢 点此购买 K2蓝×2/￥683 领券2台赚115元/1期 6/16 0:00 开抢 点此购买

1、【斐讯商城】"0"元购斐讯E-STAR-I 以太星球云算力，买就送799元，券后价749元，京东支付再减5元，商城独家首发，算力稳定，收益可靠，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3期分期全额提现。

备注：该产品为虚拟产品，激活概不退换货，若有疑虑请慎拍。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能母婴灯L1，买就送399元，下单立减20元，领券下单两台可减50元，京东支付再减5元，单台到手价351.5元，商城专供，呵护双眼，体验安心舒眠，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 10:00（PLUS会员优先抢购）。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，一个月后全额返现399元。

3、【斐讯商城】斐讯智能手环W3优购码，限量开启，抢完即止。优购码预约时间：6月8日 10:00 - 6月16日 09:59；优购码抢购时间：6月16日 10:00 - 23:59；优购码使用时间：6月18日 00:00 - 10:59。预约优购码链接：点此预约。

4、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能运动手表W2，买就送1399元，京东支付再减5元，稀缺好货，限量开抢，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 10:00（PLUS会员专享）。

“0”元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，6期分期全额提现。

5、【斐讯商城】"0"元购大能X3扫地机器人，买就送1999元，PLUS会员价1949元，领券直降100元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全额提现。

6、【斐讯商城】"0"元购斐讯天天链N1，新一代家庭NAS云盘，买就送1099元，限时抢购价999元，领券减50元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止！点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1099元大礼包，3期分期全额提现。

7、【斐讯商城】"0"元购斐讯WiFi智能插线板DC1，买就送499元，满减价469元，领券减30元，京东支付再减5元，匠心智造，限量开抢，抢完即止！点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

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8、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3银AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，券后价1899元，再赠德尔玛除螨仪，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全部返还。

备注：产品与赠品分开发货，具体请详见页面活动规则。

9、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能运动手环W1，买就送799元，限时抢购价759元，领券减50元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，90天一次性全额提现。

10、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7（万家），买就送599元，限时抢购价549元，领券减30元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，2个月一次性全额提现。

11、【斐讯商城】"0"元购斐讯悟空M1金空气检测仪，买就送799元，PLUS会员价749元，领券减50元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3期分期全额提现。

12、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2海蓝无线千兆路由，买就送399元，限时抢购价369元，购两台领券再减50元，京东支付再减5元，单台到手价341.5元，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月16日 00:00。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1个月全额提现。