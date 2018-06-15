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5799元起6期免息，惠普暗影精灵4代笔记本新品上市

2018-6-15 22:29:55来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家6月15日消息 京东618大促火热进行中，暗影精灵4代系列新品上市开售，其中i5+GTX1050版本售价5799元，i5+GTX1050Ti版本为6499元，i5+GTX1050Ti外加144Hz刷新率屏幕版为6999元，规格最高的i7+GTX1060版本为9999元，点此选购

拿5799元的基本款来说，搭载了i5-8300H处理器，4核8线程设计，8MB三级缓存，主频2.3GHz，睿频4GHz，热功耗设计60W。显卡为GTX 1050，内存为8GB DDR4，128GB固态加1TB机械硬盘。

外观方面，采用了微边框设计，机身左右边框为7.03mm，FHD分辨率，IPS面板。官方称采用了中轴设计，能抬高显示屏，为游戏带来更加的视觉效果。

再来看一下最高配置的Plus版本，搭载的处理器是i7-8750H，6核12线程设计，主频2.1GHz，可睿频至4.1GHz，显卡为GTX1060，16GB DDR4内存，屏幕刷新率为144Hz，支持G-Sync技术，色域也升级到了72%NTSC色域。与标准版不同的地方还有RGB背光键盘，4区独立，26键无冲。

· 暗影精灵4代笔记本京东选购链接点此选购

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关键词：惠普暗影精灵京东精选

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