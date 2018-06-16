169元，小米手环3今天10点再度抢购：OLED全触摸屏幕

IT之家6月16日消息 今天上午10点，小米手环3普通版在京东开启第三轮抢购，售价169元。

相比前代，小米手环3拥有更大的OLED触摸屏幕（0.78英寸，分辨率128×80），一屏幕最多可以显示24个高分辨率大汉字，支持消息的及时通知显示、50米游泳防水、运动副屏等功能。

续航方面，官方宣称小米手环3在每天正常的信息显示、运动副屏功能、计步、闹钟等提醒下，依然能保持20天的续航时间。

材质上，小米手环3人体接触部分采用通过ISO-10993-5/10生物相容性认证和欧洲RoHS环保认证的柔软亲肤材质，带来舒适佩戴触感。

功能方面，官方表示具有以下功能，另外还有更多功能正在开发之中。

即时消息查看；来电显示/拒接；振动闹钟；心率监测；睡眠监测；实时运动数据显示；微信红包提醒；久坐提醒；事件提醒；查找手机；解锁安卓手机等

目前这款产品有两个版本，普通版售价169元；具有NFC功能的版本售价则为199元。相较于小米手环3普通版本，小米手环3 NFC版本增加支持城市公交一卡通功能，支持公交账户充值支付。目前，据小米介绍，小米手环3将陆续开通北京、上海、广州、深圳等167个城市的公交卡功能。

需要注意的是，今日发售的为小米手环3普通版，带有NFC功能的版本需等今年9月份才会上市开卖。

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