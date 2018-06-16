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499美元，三星Chromebook Plus V2笔记本发布：支持翻转变形，安卓生态加持

2018-6-16 11:27:38来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月16日消息 三星于2017年推出了第一代的Chromebook Plus可变形笔记本产品，本周这款产品的第二代升级款也正式发布，将在本月底上市，售价499美元。这款产品运行谷歌的Chrome OS系统，并具备了安卓应用支持。

Chromebook Plus V2在设计上与第一代差别不大，同样采用触控屏幕并支持翻转变形，内置触控笔。不过，新一代处理器屏幕由上一代的2400x1600分辨率降级为了1080P，尺寸也由12.3英寸减小到了12.2英寸。此外，新款型号同样配备了4GB RAM和32GB内置存储空间。

比起第一代产品，Chromebook Plus V2在CPU上作出了改动，由此前的六核ARM处理器更换为了英特尔赛扬双核处理器Celeron 3965Y，主频为1.5GHz。根据CNET的评测报道，这款处理器对Chrome商店、安卓应用提供了良好支持，同时带来了更长的电池续航时间，在视频流测试中持续了9个多小时。

其他方面，新款增加了一个100万像素前置摄像头。接口方面，Chromebook Plus V2提供了2个USB-C接口，可用于数据传输以及连接外部显示器的，另1个标准USB接口和一个3.5mm耳机插孔。

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关键词：三星ChromebookChromebook Plus

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