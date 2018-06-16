【IT之家评测室】小米米兔儿童滑板车体验：萌萌外观灵活又安全

今年六一儿童节，小米生态链推出了一款为儿童专门设计的玩具——米兔儿童滑板车，这款滑板车造型可爱，在使用上也十分安全可靠，对于训练小朋友的平衡能力是一个不错的玩具。这款儿童滑板车适合3-6岁的儿童使用，最大承重达50kg，提供红黄蓝三种颜色。售价仅249元。

整体来看，这款滑板车车身十分小巧，不过车身偏重，在使用时一定要大人陪同。米兔儿童滑板车采用可拆卸设计，车把和车身部分可以进行组装拆卸，同时滑板车设置有两颗前轮和一颗后轮，这样的三轮设计能在使用过程中更加稳定。

本文所有照片均由IT之家摄影师@1900 拍摄。

车身从正面看，两颗前轮称八字状态，采用这种设计能保证车身不易侧翻，这样能最大程度的保证儿童的安全。对于三至四岁平衡力比较薄弱的幼童来讲，这一设计能最大限度的给予他们呵护。

米兔滑板车还附赠两个不同口径的六角扳手，这两个扳手能调节前轮的角度，对于五至六岁已经掌握一定平衡能力的幼童来讲，使用这两个扳手将滑板车轮调整至一字轮状态，能让小朋友体验到快速滑行的乐趣。

米兔滑板车的后轮特别进行了加宽处理，这样能更好的平衡住滑板车，小朋友在使用时就会尽可能减少侧翻而导致的危险。

滑板车后侧轮子上带有专门的刹车盖，针对刹车盖，米兔滑板车同样进行了加宽处理，对于小朋友来讲，这一设计能让他们更好的掌握滑板车的操作。刹车盖内部采用了兼顾耐磨的不锈钢刹车片，在使用中不容易变形，这也保证了滑板车长时间使用后的刹车效果，进一步保障小朋友的安全。

米兔儿童滑板车的前后轮均是PU橡胶轮，前轮橡胶厚度为32mm，后轮橡胶厚度为52mm，这些PU橡胶轮抓地力非常好，同时能够最大的减小震动，轮胎内埋设有LED灯，在快速滑行过程中，可以更加炫酷。

在前轮的转弯设计中，米兔儿童滑板车并没有采用可转向车把，而是采用了独特的双弹簧重力转向设计。

这一设计可以自动调动孩子协调身体重心保持平衡，左转时左侧身，右转时右侧身。无论往左还是往右，前轮都能自动回归中位，相比于传统的非重力转向系统，能更好的减少偏位风险。在孩子平衡感较差的阶段，也能帮助孩子保持平衡。由于这一设计区别于以往儿童滑板车的设计，这里需要家长帮助儿童熟悉使用。

滑板车的踏板，采用大踏板设计，长度为567mm，宽度为134mm。整体承重达到50kg。为了保证防滑效果，米兔儿童滑板车的踏板位置还配备了TPR防滑点，能很好的保证滑板车的防滑效果。

踏板部分前端就是滑板车把手和车身的连接处，这里米兔儿童滑板车使用的卡扣设计。对于成年人来讲，这个卡扣摁下去比较费劲。所以说，即便是有小朋友真的对这个神奇的卡扣浮想联翩，也不会真正成功把它搞开的。这种结实的卡扣设计，能保证车把与车身有机的连接在一起，使得整个滑板车更加坚固。

车把杆部分，采用三级调节设计，针对不同身高、不同年龄的儿童，三级调节足以满足日常使用需求。磨砂的外观摸起来也十分的舒服。

在调节时，需要首先旋开三级调节上方的固定旋锁，然后再调整高度。调整完成后，需要旋紧固定旋锁。这样才能保证儿童在使用过程中不会出现车把杆滑脱现象。

关于车把部分，米兔儿童滑板车采用了C型把手设计，车把完全被软胶所包裹。符合人体手握角度，使孩子操作更加舒服顺手。手把上半部分完全被软胶包裹，避免金属裸露可能会对幼童造成的伤害，同时清洁也更加简单。

除了车体本身外，米兔儿童滑板车产品清单中还包括使用说明书、两个六角扳手和滑板车绑带等物件。

整辆滑板车均对金属边缘进行包边处理，整个车体没有明显金属裸露，这样能避免金属棱角对儿童可能造成的意外伤害。这台滑板车本身还是有一定分量的，这样整体的重心非常稳定，不会出现侧翻等情况。

当然，在实际使用中，一定要佩戴相关护具，并且需要在大人的监管下远离马路等危险场所。

目前该滑板车小米有品商城现货出售，想要给孩子送个新玩具的爸爸妈妈可以前去选购。

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