风行互联网电视618狂欢：32英寸699元、55英寸4K电视1799元

IT之家6月16日消息 在今日风行互联网电视的京东618专场活动中，风行全场电视起步价低至699元。除此之外，风行还提供了买电视送金卡会员以及首次座装免费的服务。

风行互联网电视京东618专场：点此购买

风行电视N32

风行电视N32采用了32英寸三星屏幕，具有512MB运存、8GB存储空间，采用了整合风行资源的FunUI系统(基于Android 4.4)。该机上左右边框窄至11mm，下边框窄至166mm。硬件配置上，该机采用了Mstar四核芯片，GPU为Mali-450。此外，购买该款电视还可获赠价值600元的15个月金卡会员。

该款电视售价为699元。

风行电视G65Y-T

风行电视G65Y-T采用了65英寸三星屏，拥有4K分辨率。这款电视搭载MSD6A638双核64位处理器芯片（Cortex-A53架构，主频1.5GHz），GPU为Mali-T720MP2双核心。该机具备1GB运存，8GB存储空间，支持H.265和4K视频解码，支持人工智能，可以进行语音搜索深度学习。

该款电视售价为2899元，购买还可获赠价值1560元的39个月金卡会员。

风行电视N55

N55同样是一款4K电视，屏幕尺寸为55英寸，拥有和G65Y-T同样的MSD6A638双核64位处理器芯片（Cortex-A53架构，主频1.5GHz），GPU为Mali-T720MP2双核心，存储组合为1GB RAM+8GB ROM，支持H.265和4K视频解码。

该款电视售价为1799元，购买还可获赠价值1080元的27个月金卡会员。

此外，本次活动还有以下爆款产品参与

风行互联网电视京东618专场：点此购买