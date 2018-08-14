IT之家专享：汪峰FIIL Driifter随身星蓝牙无线耳机299元新低（限时6折）

IT之家8月14日消息 IT之家App商城上新，8月14日-22日，汪峰FIIL Driifter随身星蓝牙无线耳机限时299元（原价499元），与其他平台的预定后一周付尾款再发货不同，IT之家的小伙伴专享24小时发货（周日除外），可以最快提前7天拿到心仪的耳机哦。

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FIIL Driifter标准版采用绕颈式设计，在与颈部接触部分采镍钛记忆合金材质，上面覆有亲肤触感的硅胶材质。连接方面采用HEAC稳连技术，官方宣称这种技术的传输距离最大可以达到30m，支持aptX蓝牙音频编码。续航方面最高可连续播放11小时、待机约为14天，在与手机断开连接情况下，最高可离线待机66天，可以省掉开关机的步骤。

同时支持磁吸技术，在摘下耳机之后可以自动暂停耳机/挂断电话，FIIL Driifter中配版还增加了主动降噪技术，高配FIIL Driifter PRO更采用圈铁混合单元，其中动铁部分采用楼氏WBFK 30095单元，内置三轴加速度传感器，可检测部分运动数据，在智能交互部分接入了DUER OS，利用语音识别技术进行命令操作。

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