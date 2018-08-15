多少80后因为一台文曲星而走上了程序员之路

有那么一些已经老去的产品，它们也许早已淡出人们的视线，但每每想到却令我们充满回忆。

初中的时候，老爹带回来一台文曲星NC360，这台NC360就是罪恶的开端，老爹是去美国时买的，准备自己用，不过回来之后也没见他说过几句流利的英语。文曲星在那个时代非常流行，而且拥有不少忠实的用户以及技术大神，热爱文曲星的人们习惯称自己为星迷。

就像很多人不理解小时候为了水浒卡片而疯狂购买小浣熊干脆面一样，现在的孩子们同样无法理解2000年的学生们对于电子词典的痴迷，也无从知晓《英雄坛说》这款游戏到底有多大的魅力，如果时间回到20年前，你拥有一台文曲星，那么你在同学之中绝对是最拉风的那一个。

▲(经典型号文曲星PC1000a)

与其说是电子词典，倒不如说文曲星来的更有时代感，在当时这两个词语之间完全可以用等于号相连，尽管诸如好记星、诺亚舟、卡西欧等品牌也都在那时推出了电子词典产品，但影响力最大的还是文曲星。或许当年的孩子们并不理解文曲星本身的典故和含义，但他们购买的理由绝对和购买小霸王的完全相同——为了学习！

汉英互译、记事本、科学计算器以及游戏几个简简单单的功能就让它有着出众的魅力，这算是对当时为数不多的便携数码产品的「特殊优待」。在那样一个娱乐并不算匮乏的年代，随身携带这个属性成为了文曲星火遍大江南北的杀手锏，而GVBASIC或者游戏的加入则是它受人追捧的原因。

SAILOR-HR(一位资深星迷的网络ID)从自己的视角给出了文曲星在当年能够火爆的原因。他们之中，有确实需要学习英语的人；有商务人士看中他的记事功能；有狂热的粉丝什么型号都买；也有喜爱钻研电子产品的人买了拆着玩；而他自己则是出于对编程的热爱，在他看来GGV（金远见，文曲星品牌的持有公司）当年把GVBASIC移植到文曲星里，绝对可以说是一个壮举。

▲（PC260算是第一代文曲星产品）

我们回归到产品本身，第一代文曲星产品在外形上看起来更像是一款带盖子的科学计算器，只不过他的显示屏幕更大，显示的内容也稍稍精细了些。之所以用「稍稍」是因为在那个时代，屏幕上的一个个像素点都是清晰可见的，并没有产生多大的质变。

对于第一代文曲星来说，它最主要的还是工具属性，无论是已经步入职场的成年人还是学生，都用它来查一查字典、背一背单词。在那个时候文曲星的价格虽然算不上什么「大件儿」，但对于当时大部分人的工资来说，也并非是想买就买。小学时经过我的苦苦哀求购买过一台文曲星CC300，据母亲的回忆她花了420元，到现在我也能回想起打开属于自己的文曲星包装时的兴奋。

文曲星在2000年左右迎来了自己的鼎盛时期，金远见公司在当时推出了三个系列的文曲星新品——PC1000/CC800/NC1020。如果非要形容当时有多火爆的话，一个还在活跃的文曲星爱好者QQ群的成员表示「最火爆的时候连我这个小山沟的学校，班上很多同学都有一台……」

▲（粉色的型号为文曲星CC800右侧的PC260的字已经差不多被磨掉了）

在当时CC/PC两个系列是最受消费者欢迎的，NC系列最强但价格也最贵；CC系列拥有更加小巧的尺寸以及靓丽的配色，并且价格略低一点，不过屏幕的尺寸也小了一些；PC系列算是高端定位，从屏幕尺寸到配置以及价格都更高一级。在设计上，CC系列使用的是CR2032的纽扣电池，而PC系列则使用的是两节AAA电池，可能这是很多人明白性能和续航是很难兼得的第一课。

（PC1000a使用的是两节AAA电池CC800使用的是CR2032纽扣电池）

这个时期的文曲星也加入了它最经典的功能——GVBASIC编码器，无数技术大神在这之后不断涌现，为星迷们奉献了众多游戏，《英雄坛说》在这些作品之中拥有最传奇的地位。

▲（GVBASIC移植到文曲星上之后涌现出非常多的游戏）

文曲星在当时简直可以看作是树莓派中国版，不过它给当时的用户带来了更多乐趣，无数用户毫无保留地将自己的源代码分享在论坛上，简直可以看作是一个开源社区。即使是不懂编程或者不愿意钻研编程的用户，在文曲星的相关论坛同样可以自行下载应用，并通过数据线同步进设备中，这种类似于应用市场的存在，在如今看来是相当超前的。

▲（《英雄坛说》在其中的知名度相当之高）

刚才提到的《英雄坛说》就是这其中的佼佼者，这是一款武侠题材的开放式沙盒游戏，整个游戏的地图并不大，但对于只有几百KB容量的游戏而言，支持选择门派，修炼不同武功，自主触发任务这几点来看，它绝对是中国沙盒类游戏的启蒙之作，也许在这玩家心中，《英雄坛说》的地位并不亚于《金庸群侠传》甚至是《上古卷轴5》，更何况它可以随时随地玩，几乎可以看作是掌机，这对于用户来说有着相当大的诱惑力。有人曾这样评价《英雄传说》，「所有值得回忆的优秀作品，归根结底是因为它是划时代的产品，它的画面可能很渣，但内核其实让现代的作品拍马不及。英雄伝说就是这样的作品之一。」

我们把思绪拉回文章开篇，虽然我以及身边的同事小时候都曾拥有过电子词典，但因为时间太过久远，基本上难逃损坏或者变成垃圾的命运。而之前的很多引用都源自于我们在二手平台上寻找文曲星时遇到的一位卖家。选择这个卖家并没有太过复杂的理由，只因为他的商品标题除了文曲星的型号以外，还加上了「英雄坛说」，在他的个人主页中我看到了几十台不同型号的文曲星。

经过了解他也是一位星迷，不过真正「折腾」是从2017年11月开始，他在整理屋子的时候翻出了文章最开始提到的那台他父亲买的文曲星，之后便大大小小买了不少的文曲星。由于一些原因这位卖家并没有接受我们的采访，但是他给我介绍了文曲星鱼塘塘主，也就是之前提到的SAILOR-HB。

▲（SAILOR-HB自己制作的DIY电路图）

SAILOR-HB现在是一位程序员，与大多数人不同的是他本身就对编程有着浓厚的兴趣，正因为文曲星加入了编程功能他才决定购入的，这对于他的编程起到了一个促进的作用。作为技术大神，他直到现在还在「折腾」文曲星，目前他准备给他的NC1020进行了主板「手术」，将存储器部分改装、扩容，通过小电路板替换原主板的一部分，上面的图片就是他自己的制作的电路板效果图。

▲（曾半仙正在测试文曲星模拟器）

同样SAILOR-HB还给我介绍了两位在星迷当中相当有「分量」的人物，一位是曾半仙（网络ID），SAILOR-HB表示他和曾半仙可能是目前为数不多的依然还在钻研文曲星的人，这位曾半仙给我们展示了他正在开发的文曲星模拟器，曾半仙表示目前还有很多问题需要调试，但可以看出屏幕的还原度相当到位。另一位的网络ID是h.strong，他是WQX论坛的站长，他表示起初做这个网站的目的就是因为自己感兴趣，但官网的资源并不是很丰富，于是他就把很多其他大神分享的软件在这里更新，因为是静态页面，所以更新起来相当的费事，当时还用的是免费的二级域名，名字叫「文曲星家园」，之后人气逐渐变高，资源也越来越多，h.strong才更换了域名并且搭建起了论坛。

▲（翻盖设计的一大弊端就是屏幕排线容易出现问题）

说完了情怀向的话题，我们再把视线拉回到产品本身，实际上文曲星的绝对性能并不高，本身的塑料感极强，为了增大屏幕的尺寸情况下又能保留功能键以及QWERTY全键盘的设计，文曲星从第二代开始就几乎都使用了翻盖式的设计，排线成为了众多用户最大的「敌人」。

而对那些沉迷在代码的世界里无法自拔的新手程序员来说，键盘同样也是一种考验，同时这也适用于《英雄坛说》的忠实追随者，他们使用键盘的强度不比任何一个人低，恰恰也是这些原因造就了星迷们超强的动手能力。

此后，文曲星推出了NC2000系列机型，更强的性能让大神们在编码器中有了更多发挥的空间，而这也是文曲星走向没落之前的最后一次疯狂。文曲星拥有很多超前的地方，但这种类似于过渡产品的形态终究还是在PC和游戏掌机的普及下逐渐被大众遗忘，电子词典也不再是学生们追捧的对象，但文曲星依然活着，他还在推出自己的新品，依旧瞄准了它最熟悉的教育市场。

仅以此文向那些90年代就富有极客精神的「前辈」们表示敬意