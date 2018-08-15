金士顿发布HyperX系列高速microSD卡： 256GB版售价200美元

IT之家8月15日消息 金士顿的HyperX产品线刚刚推出了一系列新的游戏microSD卡，官方称读取速度达100M/s，可以为要求苛刻的游戏玩家提供高水平的性能和可靠性。

Class 10 UHS-I HyperX游戏microSD卡具有A1和U3速度级性能，读取速度为100MB/s，写入速度为80MB/s。HyperX将提供容量为64GB，128GB和256GB的microSD卡。HyperX强调其游戏microSD卡兼容多种设备，包括Nintendo Switch，移动设备如智能手机和平板电脑，以及基本上任何其他具有microSD插槽的便携式游戏设备。

HyperX在其公告中表示，美国和加拿大的消费者可以通过亚马逊购买新的HyperX Gaming microSD卡。64GB（HXSDC / 64GB）型号售价49.99美元，约合人民币345元，256GB（HXSDC / 256GB）售价199.99美元，约合人民币1380元。

HyperX游戏microSD卡规格