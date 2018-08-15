小米笔记本Pro GTX版/游戏本八代增强版明日首卖：6199元起

IT之家8月15日消息 8月16日早10点小米游戏本八代增强版和小米笔记本Pro GTX版将同时开卖，其中小米游戏本八代增强版6499元起，小米笔记本Pro GTX版6199元起。

小米笔记本Pro GTX的机身厚度为 16.9毫米，最高搭载了i7-8550U处理器，显卡为英伟达GTX 1050Max-Q 4G，内存为最高可选16GB，搭载256GB SSD，屏幕没有太大变化。由于加入了入门级游戏显卡，本次也加入了90w USB-C电源。

音效方面加入infinity 定制扬声器和杜比全景声，作为本次新加入的亮点，小米笔记本Pro2配备了UHS-II卡槽，对需要修图、视频编辑用户来说很有帮助。另外还支持Windows Hello和指纹解锁。

小米游戏本八代增强版号称是电竞级的性能怪兽，该机搭载Intel酷睿i7-8750H八代处理器，六核心，配置16GB DDR4内存，256GB SSD+ 1TB的存储硬盘，还有GTX 1060 6GB显存显卡。

在屏幕方面，小米游戏本八代增强版搭载了15.6窄边框英寸的屏幕，屏占比81%，NTSC色域为72%，广视角178度，支持高精细的防眩光。

在散热方面，依然采用了“冷酷到底”的散热系统，外扩式机身设计，不锈钢进风格栅，金属超薄S扇叶，四出风口设计，3+2包围式热管，仍然支持龙卷风按键，一键开启高速散热。

除了两款新品开售之外，老款产品也有不同程度的降价。

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