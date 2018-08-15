真的不好卖！苹果HomePod半年仅售出130万台

8月14日，市场调研公司Strategy Analytics的发布了2018年第二季度智能扬声器市场统计报告。这份报告提供的数据显示，在第二季度苹果HomePod的出货量约为70万台，同时苹果在全球智能音箱市场的份额约占6%。

Strategy Analytics此前在2018年第一季度的报告中也统计了HomePod，当时数据显示第一季HomePod出货量总计为60万。这意味着，苹果HomePod自今年1月底开始在美国、澳大利亚和英国提供订购服务以来，全球出货量已达到130万台。

不过，Strategy Analytics提供的数字远低于另一研究公司CIRP的数据。CIRP前不久也发布了相关报告，声称自HomePod发布以来，苹果仅在美国就售出了300万台。

两家调研机构的数据差异如此之大，其实与苹果官方不公布HomePod的销量数据有一定的关系，苹果通常将HomePod、Apple Watch、Apple TV、AirPod、Beats、iPod touch以及其他第三方配件打包统计，将其归入到“其他产品”类别中。两周前苹果的新财报显示，第二季“其他产品”营收达到37.4亿美元，同比增长37%。

当然了，HomePod的发货量无法代表最终销量数字，所以正常情况下很难知道到底有多少HomePods最终落入了客户手中。说实话，Strategy Analytics的数据也许更接近与真实情况，因为HomePod是一款利基产品，即便今年6月份开始在加拿大、法国和德国上市之后，也仅有6地销售而已，并且目前暂时没有迹象表明苹果会扩大到其他地区。

Strategy Analytics的数据还显示，今年第二季度HomePod在全球最畅销的智能扬声器中排名第四，排在亚马逊Echo、Google Home和阿里巴巴的天猫精灵之后。上季度亚马逊仍是该领域的领头羊，Echo占据了全球41%的市场份额，而Google Home则以27%的市场份额位居第二，天猫精灵以7%的市场份额排名第三。

无论如何，虽然苹果HomePod有一定的影响力，但仍有很大的发展空间，或者说有太多不足需要弥补，毕竟苹果发力智能扬声器的时间比当前最强的竞争对手晚了大约两到三年，这是意料之中的事情。

不少分析认为，如果苹果不为HomePod提供更具竞争力的定价，那么将很难获得更多市场份额，因为349美元的定价远比亚马逊Echo的50美元贵得多了，也高于Google Home的129美元。苹果似乎意识到了这点，为此有传言称，苹果正计划一款“廉价版HomePod”，或者是另一款基于Beats品牌也提供Siri且更便宜的产品。