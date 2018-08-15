FIIL Driifter随身星蓝牙耳机图集：轻巧舒适的性价比之选

IT之家8月15日消息 IT之家商城昨日上架了FIIL Driifter 随身星蓝牙耳机，而且IT之家用户可享下单立减200元的优惠，原价499元，专享299元即可拿下（限时8.14-8.18）。

FIIL随身星 原价 专享价 购买 曜石黑 ￥499 ￥299 点此 魔影红 ￥499 ￥299 点此



现在，就给大家带来这款耳机的实拍图集：

▲FIIL Driifter 随身星蓝牙耳机是白色包装盒，盒盖上是蓝牙耳机的正面照，随机附送了三对不同尺寸的耳塞。

耳机整体采用了类似Beast X一样的U型结构柔性项圈，项圈采用的是亲肤的硅胶材质包裹着镍钛合金记忆金属，佩戴时不会有不适的感觉。26克的整体重量就算长时间佩戴也不会有什么负担感。





▲FIIL Driifter随身星支持霍尔开关——磁吸智能控制，两个耳机吸附在一起时，音乐就会自动停止；有电话打入时，分离耳机就能自动接听电话。实测音乐自动停止功能，支持绝大多数播放器；自动接听电话功能各大品牌手机也顺利通过测试。

续航小编实测在10小时左右，官方宣传可以待机14天，普通用度基本三天一充。

最后就要来提提FIIL Driifter的音质了：其支持aptX®蓝牙传输技术，简单说aptX®，就是减少传输造成的数据损失，让蓝牙耳机的音质如同有线耳机一样更保真。该技术使用的前提是双向设备都支持aptX®才能使用，目前除苹果设备外，你能买到的安卓手机基本都支持此功能。

小编试听采用的是惠威试音碟，加上一些自己喜欢的热门流行单曲。整个过程听下来，这个耳机给小编的感觉是：高频并不刺激，女声还算细腻；中频人声靠前，适合流行音乐，但不适合古典音乐；低频略多，是按流行音乐方向调音，但并不轰头，整体声场还不错。也有可能因为是新塞子，煲开之后应该还会好很多，有使用过的同学可以在评论区大大讨论一下。



总结：

经过小编的试用，觉得FIIL Driifter是一款舒适实用的蓝牙耳塞。霍尔开关是个小惊喜，有电话拨入时将单元分开塞入耳朵就能接听电话。实测蓝牙连接范围在20米左右，走出办公室依旧稳定连接。小编使用5小时（一半音量）还有54%的电量，续航成绩也不错。

同时支持双蓝牙连接好评，虽然大多数蓝牙耳机都支持此功能，但小编另一款造型类似、功能类似、售价相仿的运动蓝牙耳机就不支持。而且FIIL Driifter在电脑与手机之间的蓝牙切换也挺方便。

整个耳机的声音，中频人声突出，高频细腻，低频略多，对比300元内的其他蓝牙耳机，有着不错的优势。但小编认为蓝牙耳机最重要的是：没有延迟、轻巧便携、长续航、颜值突出，这些才是FIIL Driifter在这个价位段最具亮点的地方。

• 汪峰 FIIL 随身星蓝牙耳机（曜石黑），299元，点此购买。

• 汪峰 FIIL 随身星蓝牙耳机（魔影红），299元，点此购买。