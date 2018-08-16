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699元，OPPO O-Free蓝牙无线耳机今日开售：渐变色设计，随行翻译

2018-8-16 10:43:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月16日消息 在6月底的OPPO Find X国行发布会上，OPPO还发布了一款O-Free蓝牙无线耳机，这款耳机售价699元，在8月16日（今天）正式开售。

OPPO O-Free蓝牙无线耳机采用人体工学设计，耳部轮廓和耳机更加贴合，同时还具备一定的隔音效果。在设计方面，OPPO O-Free蓝牙无线耳机和Find X进行很好的呼应，同样采用了渐变机身设计。

在功能方面，O-Free蓝牙无线耳机还能和手机进行联动，用户可以通过不同的点按操作以及佩戴方式触发对应功能。比如唤醒语音助手，音乐控制等。另外O-Free无线蓝牙耳机还支持随行翻译，用户可以通过语音或文字的方式将语句输入耳机或手机进行实时翻译，目前支持中英文互译。

O-Free无线蓝牙耳机采用低功耗设计，并搭载了高通芯片，可与支持apt-X音频的手机搭配使用，支持高音质蓝牙编码传输。OPPO O-Free蓝牙无线耳机支持双麦克设计，支持高通CVC双麦克降噪技术，提供更好的通话体验。

O-Free无线蓝牙耳机耳机单体可以提供4小时的不间断使用，搭配充电盒可以提供12小时的电量。

这款耳机还搭载了TrueWireless Stereo技术，能让左右耳声音与手机近乎同步，大幅度降低延迟，同时提升稳定性。

OPPO O-Free蓝牙耳机具备冰珀蓝、波尔多红两种配色。

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关键词：OPPO蓝牙耳机

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