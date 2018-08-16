为《DOTA2》Ti8中国战队助威：索泰举办8月京东索泰品牌日

IT之家8月16日消息 今年的8月是所有DOTAER的狂欢月，更是竞技烈焰燃烧的的时刻，全球赛事总奖金最高的《DOTA2》TI8国际邀请赛于8月15日在温哥华正式开战，来自全球的18支队伍扬旗开战，其中代表中国出征TI8的中国战队共有六支。

为了给《DOTA2》Ti8中国俱乐部助威，索泰携手电竞显示器厂商爱攻以及电竞外设品牌赛睿，为玩家们带来8月索泰品牌日电竞神装优惠——电竞显卡、显示器、键盘、鼠标、耳机、电竞鼠标垫，6大电竞神装，款款特价优惠。

8月16日至18日，登陆索泰8月品牌日活动页面，购买指定活动优惠型号的索泰显卡、爱攻电竞显示器、赛睿鼠标、耳机等电竞产品即可享受专属优惠，SG DOTA论坛玩家还可以领取活动优惠券。

1、高帧输出，Carry第一神装——索泰电竞显卡

索泰表示目前购买索泰GTX 1080Ti PGF OC、GTX 1080至尊PLUS OC、GTX 1080至尊PLUS OC、GTX 1070TiTYLOO吃鸡战队联名定制版等8款活动指定优惠显卡，即可享不同的惊喜优惠价，同时SG DOTA论坛玩家福利还可以领取100元优惠券。

2、高速刷新，团战神装——爱攻电竞显示器

活动期间，购买三款爱攻电竞显示器：AG271QG、AG272QCX、AG272FCX，可享惊喜特价优惠！

3、电竞外设，BUFF全加持——赛睿电竞外设套装

活动期间，购买活动指定赛睿电竞外设套装（鼠标、键盘、耳机、鼠标垫），不同外设套装可享受不同额度的惊喜优惠，SG DOTA论坛玩家福利还可以领取30元优惠券。

以下是电竞神装各个硬件外设的简介：

索泰GTX 1080Ti PGF OC

索泰GTX1080Ti玩家力量至尊PGF OC可以畅玩各类大型单机游戏、网游和电竞游戏。5热管+三个静音风扇，游戏更冷更静！可自定义循环模式的背板灯光、LOGO灯及正面主灯3组RGB LED设计，打造更酷醒炫的机箱氛围！16+2相豪华供电，保证显卡性能稳定发挥，更为玩家提供了挑战极限的巨大超频潜能，带来出色游戏体验。

索泰GTX 1070TiTYLOO吃鸡战队联名定制版

索泰GTX 1070Ti Tyloo吃鸡战队联名定制版联合知名战队Tyloo PUBG战队定制，首先在性能方面保证了玩家可以在最高2K分辨率下流畅吃鸡，其次，显卡外观设计方面，无论是呼吸灯上面的98K吃鸡元素，以及TYLOO战队LOGO等元素加持。

正面三风扇搭配背板3D-Storm双风扇以及5热管散热组合，保证显卡散热性能，8+2相奢华供电，带来稳定显卡供电，一键超频功能的加持，让显卡可以突破限制，发挥更强性能。

AOC AGON爱攻II AG272QCX 27英寸专业曲面电竞显示器，2K超清分辨率，带来更加细腻的画质表现，纤毫毕现，抓住每一个制胜的细节；27英寸曲面屏，带来更广阔的视角和更出色的视觉体验，无论团战还是打钱，都能洞察先机，先发制人；144Hz高刷新率，带来更加流畅的画面表现，团战体验更优秀。

赛睿（SteelSeries）Apex M750 RGB幻彩版电竞游戏键盘，QX2机械轴体，带来更出色的按压体验，精准快速，提升操作手感，秀出各种骚操作；全键无冲，游戏体验更出色，全彩LED灯效，个性张扬，让电竞的激情在指尖跳动。

索泰八月狂欢活动地址：点此购买