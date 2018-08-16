内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

解决对焦异响问题：索尼24mm f/1.4 GM镜头终于要来了

2018-8-16 11:49:27来源：爱活网作者：弱鸡13责编：孤城评论：

就如女人的衣橱里永远少一件衣服，男人的摄影包里也永远少一个镜头，因此只要踏进摄影这个坑，买相机买镜头总归是陆续不断，停不下来的一件事。最近，有消息称索尼将在9月的Photokina上发布新款24 f/1.4GM全幅镜头。

据来自SAR的消息称，原本计划于今年春天发布的24mm f/1.4 GM镜头由于在自动对焦时存在异响问题，索尼对镜头又重新进行了调整，因为推迟了发布时间。不过现在既然说新款镜头将会出现在9月的Photokina展会上，那这个对焦异响问题应该是得到解决了。

毫无疑问，24mm f/1.4 GM将会是索尼首次发布此类型的镜头。而在今年春季，适马推出的E卡口的24mm f/1.4镜头获得了不错的反响，7月三阳又发布了AF 24mm f/2.8 FE镜头，这就更让人期待索尼自家的这款镜头的表现。

▲适马24mm f/1.4镜头

自索尼A7系列全画幅微单相机问世以来，索尼一直在搭理扩展自家的FE镜头系统。目前索尼GM生产线上已经拥有如FE 85mm f/1.4 GM、FE 100mm f/2.8 STF GM OSS、FE 400mm f/2.8 GM OSS、FE 16-35mm f/2.8 GM、24-70mm f/2.8 GM、FE 70-200mm f/2.8 GM OSS、FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS等多款镜头，如今24mm f/1.4 GM即将发布，无疑对索尼全幅相机用户来说是件喜事，只是钱包你准备好了吗？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼镜头全画幅

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有