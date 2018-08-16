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小米816大促，小米扫地机器人降至1499元

2018-8-16 17:40:19来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

小米816发烧节联合京东815家电十周年庆，小米扫地机器人降至1499元。小米扫地机器人可谓是米家口碑之作，售价一直在1599元左右，1499元为近期好价，刚需可入：点此购买

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石头 扫拖吸一体机机器人也同样好价2299元，多了拖地的功能，在这个价位段，很具性价比：点此购买

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米家扫地机器人，采用了日本原装进口NIDEC无刷风机，最大额定风压1800Pa；分段式集尘密封风道，兼顾了吸力以及低噪音。主刷头采用浮动设计，增强与地面的贴合度；动态调速边刷，正常情况下130转／分钟，沿墙时转速升至330转／分钟，并且能够与墙体保持1cm距离，有效清扫墙角灰尘。续航能力方面，米家扫地机器人搭载了5200毫安的电池容量，官方宣称最高可适用于250㎡的面积。

在扫地机器人最为核心的导航模块方面，米家扫地机器人采用了自主研发的激光测距传感器（LDS），可360度全景扫描，1800次／秒测距；另外辅以12类不同传感器用于洞察环境状况；“大脑”方面，同样是个非常重要的部分，在此米家扫地机器人内置了3颗不同功能的处理器，用于绘制地图、规划路径。

既然作为米家旗下的产品，本次新品自然搭载有“米家”App联动的功能。可以实现远程控制、实时路径查看、预约清扫等诸多实用功能。

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关键词：京东精选小米扫地机器人

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