小米816大促，小米扫地机器人降至1499元

小米816发烧节联合京东815家电十周年庆，小米扫地机器人降至1499元。小米扫地机器人可谓是米家口碑之作，售价一直在1599元左右，1499元为近期好价，刚需可入：点此购买。

石头 扫拖吸一体机机器人也同样好价2299元，多了拖地的功能，在这个价位段，很具性价比：点此购买。

米家扫地机器人，采用了日本原装进口NIDEC无刷风机，最大额定风压1800Pa；分段式集尘密封风道，兼顾了吸力以及低噪音。主刷头采用浮动设计，增强与地面的贴合度；动态调速边刷，正常情况下130转／分钟，沿墙时转速升至330转／分钟，并且能够与墙体保持1cm距离，有效清扫墙角灰尘。续航能力方面，米家扫地机器人搭载了5200毫安的电池容量，官方宣称最高可适用于250㎡的面积。

在扫地机器人最为核心的导航模块方面，米家扫地机器人采用了自主研发的激光测距传感器（LDS），可360度全景扫描，1800次／秒测距；另外辅以12类不同传感器用于洞察环境状况；“大脑”方面，同样是个非常重要的部分，在此米家扫地机器人内置了3颗不同功能的处理器，用于绘制地图、规划路径。

既然作为米家旗下的产品，本次新品自然搭载有“米家”App联动的功能。可以实现远程控制、实时路径查看、预约清扫等诸多实用功能。